Duguláselhárítás milliókért – hogyan ismerhetjük fel a szélhámosokat?

Egyre gyakrabban tűnnek fel megmagyarázhatatlan számlatételek, valótlan hivatkozással preventív munkákra vagy épp a biztosítókkal meglévő partneri szerződésre – közölte az Allianz Hungária, és felvázoltak néhány szempontot, amelyek segítségével elkerülhetők a hasonló lehúzások. A csőtörés, a vízvezetékek dugulása a lakossági vagyont érintő károk között vezető helyen áll a biztosító adatai alapján. De egy duguláselhárítás nem lehet milliós tétel.

A duguláselhárítás nem kerül milliókba, a szélhámosok lehúzzák a gyanútlan megrendelőket. Fotó: Shutterstock

A biztosító felhívja a figyelmet, kirívónak számít, amikor a jellemzően néhány tízezer forintos, rosszabb esetben százezres nagyságrendű kárbejelentésekhez tartozó duguláselhárítási munkálatokra a hét számjegyű kategóriába tartozó számlák is feltűnnek. Továbbra sem ritka, hogy duguláselhárító egyéni vállalkozók és cégek – „a biztosító úgyis kifizeti” címszó alatt – számláznak ki irreális összegeket magánügyfeleknek.

Duguláselhárítás: kétmilliós számla

A közlemény kiemelte: tavaly egészen pontosan 1 898 650 forint volt annak a számlának a végösszege, amelyet a biztosító egyik károsult ügyfelének állított ki egy duguláselhárítást végző vállalkozó. Ebből az indokolt kártérítési összeg 120 619 forint volt, ami csak a töredéke lett a szolgáltató által kiszámlázott összegnek. Az átverős számlák mintegy 2-3 százalékát jelentik a csőtöréssel és dugulással összefüggő munkálatoknak. A szakember több olyan aspektusra is felhívta a figyelmet, amelyek már az ügyfelek szintjén is gyanakvásra adhatnak okot:

a trükköző vállalkozások jellemzően folyóméterben számolnak és irreális óradíjakkal,

nem valós, szakmailag megalapozatlan tételeket is felszámolnak: például el nem végzett, többnyire preventívnek mondott tevékenységeket is kiszámláznak,

feltűnik az indokolatlan kamerázás vagy az utólag felszámított alapdíj.

Döntően fővárosiak a csalók

A lehúzásokban élen járó cégek és egyéni vállalkozók döntően fővárosiak és Pest vármegyeiek. Közös jellemzőjük, hogy bármilyen távolságra vállalnak kiszállást: akár több száz kilométerre is kivonulnak. Így aztán az ügyfelek lakóhelyétől, a biztosított ingatlantól legtávolabb eső vármegyékből is futottak már be hajmeresztő végösszegű számlák az Allianzhoz az elmúlt bő egy évben, ráadásul növekvő számban. A biztosító azt javasolja, hogy amennyiben a legkisebb aggályunk is van az elvégzett munka ellenértékét illetően, azt azonnal és határozottan jelezzük a helyszínen a munkát elvégzőnek. Előfordult, hogy a vállalkozó az ügyfél eltökélt fellépésének hatására mérsékelte az 1,8 milliós számlát 370 ezerre. A legjobb megoldás, ha megbízható ismerős ajánlására választunk vállalkozót, vagy minősített, a biztosítóval szerződéses kapcsolatban álló szakembert, aki előre rögzített díjtáblázat alapján dolgozik.