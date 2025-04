Energetikai otthonfelújítási program: a módosított feltételek alapján is megtörténtek az első kifizetések

A családi házak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítését támogató kiírásban január vége óta lehet kevesebb papírmunkával pályázni. A módosított feltételek szerint jelentkezők közül az elsőknek már folyósítottak támogatásokat. Az összesen legfeljebb hatmillió forint vissza nem térítendő forrás és kamatmentes hitel legújabban a friss lakcímbejelentések után is igényelhető – hívta fel a figyelmet hivatalos Facebook-oldalán az Energiaügyi Minisztérium (EM).

A támogatás 2007 előtt épült családi házak külső hőszigetelésére, a nyílászárók cseréjére, a fűtési vagy a melegvíz-rendszer korszerűsítésére, ezek kombinációira fordítható. A fejlesztésekkel a kiinduló és végállapot hiteles, dokumentált összevetése alapján együttesen legalább 30 százalékos energiamegtakarítást kell elérni. Az energetikai otthonfelújítási program teljes keretösszege 73 milliárd forint, ebből mintegy 67 milliárd forint vidéki házak korszerűsítésében hasznosulhat. A program 2025. január végi újraindításával jelentősen csökkent a benyújtandó dokumentumok száma – emlékeztetett az EM.

Mostanáig közel 6000 kölcsönkérelem érkezett be 33,2 milliárd forint értékben. Több mint 1300 pályázónak már ki is fizettek összesen 4,6 milliárd forintot összegezte a bejegyzésében a minisztérium. A korábbi határidő szerint a pályázati felhívás tavaly decemberi megjelenéséig kiadott lakcímkártyával kellett igazolni, hogy a korszerűsítendő ingatlan életvitelszerűen lakott. A legutóbbi módosítások alapján e feltételnek elegendő a kölcsönkérelem benyújtásáig teljesülnie, így bizonyítva, hogy a felújítani tervezett ingatlan az igénylő vagy közeli hozzátartozójának állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye. A kistelepüléseken élők a vidéki otthonfelújítási programmal kombinálva akár egy családi ház teljes energetikai és esztétikai felújítását is elvégeztethetik kormányzati segítséggel – emelte ki a tárca.