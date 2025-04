Jelentősen lassult az árak emelkedése, készül a hatodik paksi reaktorblokk

A fogyasztói árak átlagosan 4,7 százalékkal haladták meg az előző év azonos hónapi értékeket – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) márciusi adataiból. Ezzel fél év alatt először mért a statisztikai hivatal lassulást. Eddig folyamatos volt az árak növekedésének gyorsulása. Egy hónap alatt, 2025. februárhoz viszonyítva: a fogyasztói árak átlagosan nem változtak. Az élelmiszerek ára szintén nem változott – írta a hivatal. A kormány nemcsak az élelmiszer árak emelkedése, hanem a szolgáltatások indokolatlan áremelése ellen is fellép. Ennek érdekében a kormány tárgyal a bankokkal és a telekommunikációs cégekkel, akiktől már a közeljövőben önkéntes árkorlátozást vár el – írta a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Jelentős, 12 forintos árcsökkenés a benzinkutakon szombattól

Szijjártó Péter: Készül a hatodik paksi reaktorblokk

A Paks II beruházás újabb mérföldkőhöz érkezett. Elindult a hatodik paksi blokk reaktortartályának gyártása Szentpétervárott, közben hozzáláttak az ötödik blokk egyes turbinaelemeihez Belfortban – közölte Facebook-bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A Világgazdaság cikke szerint a Paks II atomerőmű kulcsfontosságú a magyar energiaellátás szempontjából és a következő évtizedben a növekvő villamosenergia-igényt a nukleáris energia használatával lehet megfelelően kielégíteni.

Az árcsökkentő bejelentések napja volt a szerda

Egymás után jelentették be szerdán a telekommunikációs szolgáltatók, hogy a kormány kérésének megfelelően idén nem emelik az árakat. Ennél nagyobb meglepetés volt azonban, hogy a bankok is beadták a derekukat, pedig korábban Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter kilátásba helyezte az árstopokat a banki szolgáltatásokra, amiről elvileg szerdán tervezett dönteni a kormány. Közben az energiaárak is zuhantak, az olaj négy éve nem volt ilyen mélyponton. Azaz minden adott ahhoz, hogy tovább csökkenjen az infláció Magyarországon – írja a Világgazdaság.

A Magyar Telekom azt közölte, hogy 2026 első fél évének végéig a már meglévő csomagok havidíja is változatlan marad, azaz nem hajtja végre a 2024-es évre vonatkozó 3,7 százalékos inflációkövető díjkorrekciót fogyasztói körében. Hiába jelentette be a Yettel január 15-én az áremelést, most azt ígéri, hogy meghatározott lakossági számlás díjcsomagok esetében, „határozott idejű kedvezményt biztosít”, aminek mértéke 3,7 százalék, azaz lényegében visszavonta az év eleji döntését. A One Magyarország pedig azt vállalta, hogy új, mérsékelt árú lakossági ajánlatokat vezet be a piacra.

A bankok is együttműködnek. A megállapodás értelmében a telekommunikációs cégekhez hasonlóan a pénzintézetek 2026. június 30-ig az inflációs és egyéb, belső működési költségüket nem érvényesítik lakossági ügyfeleiknél.

Elkészült Magyarország legújabb autópályája: egy évtizedig építették, napokon belül átadják az utolsó szakaszát – ez a pontos dátum

Elkészült az M44-es teljes, Békéscsaba és Kecskemét közötti szakasza. Az évekig, sőt inkább évtizedekig parkolópályán, holtpontról holtpontra került beruházás terve, majd gyakorlati megvalósítása 2014-ben kapott lendület, és bő egy évtized után elkészült a több mint 120 kilométeres M44-es – írja a Beol. Miközben más térségeket már régen autópályán lehetett megközelíteni Budapest felől, Békést a 44-es úton, amely mind minőségben, mind biztonságban és gyorsaságban számos kivetnivalót hagyott maga után.

A Kecskemét, 5-ös főút–Szentkirály között a gyorsforgalmi út 32,3 kilométeres szakaszát várhatóan április 15-én adják át a közúti forgalomnak. A négysávos utat új nyomvonalra építették, és 14 műtárgyat helyeztek el rajta.

Szombattól még olcsóbban tankolhatunk. Folytatódik az üzemanyagárak nagymértékű csökkenése, a hétvégétől a benzin és a gázolaj egyaránt tizenkét forinttal kerül kevesebbe literenként – közölte a Világgazdaság.



Ragadós száj- és körömfájás – nincs újabb megbetegedés

„A legutóbbi két fertőzött telep, a dunakiliti és darnózseli felszámolása ezekben az órákban is zajlik. Megfeszített munkát diktál az operatív törzs a helyszíni munkánknak, így a hétvégén, várhatóan már szombaton végzünk a fertőzött telepek mentesítésével. Ebben részt vesznek az állatorvosok, rendőrök, katonák, katasztrófavédők, és természetesen a hatósági munkatársak. Éjjel-nappal dolgozunk, a hétvégén sem állunk le” − adta hírül videóüzenetében pénteken Nagy István agrárminiszter közösségi oldalán. A kormány nem hagyja cserben a ragadós száj- és körömfájással érintett állattartókat, akik számíthatnak a segítségükre. Fontos arra is felhívni figyelmet, hogy a szigorú intézkedéseknek köszönhetően egyetlenegy sertéstelep sem fertőződött meg.