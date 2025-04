Óriási kockázatot rejt Ukrajna uniós csatlalkozása

Nem hagyjuk, hogy Ukrajna uniós csatlakozása tönkretegye a magyar gazdákat – jelentette ki legújabb Facebook-videójában Orbán Viktor. A miniszterelnök elmondta:

– Miközben mi azt gondoljuk, hogy Ukrajnában a földek az ukránok kezén vannak, ez már nincsen így. Egy csomó nem európai és sok európai ország nagy cégének a kezén van, millió hektárszámra vásárolták föl, az Ukrajnának adott támogatás, amit majd maguk helyett oda kellene küldeni, nem az ukrán parasztokhoz meg a gazdálkodókhoz megy, hanem a francia meg az Isten tudja, milyen amerikai földtulajdonosokhoz, és már viszik is ki.

Ők Ukrajnáról beszélnek, de valójában maguknak adják a pénzt, Ukrajnán keresztül, ez a disznóság az egészben

– fogamazott a miniszterelnök.

Hozzátette: az egész ukrán maffiaprobléma bejön, nem csak a mezőgazdaságba, az iparba is a munkaerő révén.

– Most szabályozom, hogy mennyien jöhetnek. Ha belépnek, akkor özönlenek befelé. Van egy csomó közegészségügyi bajuk. Óriási kockázat. Bár a többi tagállamban is látják ezt a termelők, nincs politikai befolyásuk. A termelők azt mondják, én is: városias világ lett. Ez eleve leértékelte a vidék szavazatait, liberális világ lett, lóvéról szól minden, az pedig, ami a lóvén túli értéke a földnek meg a lokalitásnak, elporlad, és a nagypolitika egész egyszerűen úgy gondolja, hogy városi meg bevándorlószavazatokkal kiváltja a helyi falusi mezőgazdász szavazókat – mondta Orbán Viktor.