Újabb telepeken jelent meg a száj- és körömfájás

Nagy István közölte, április 2-án reggelre, laboratóriumi vizsgálat alapján megállapították, hogy mind a Darnózseli, mind a Dunakiliti telepen lévő szarvasmarhák fertőzöttek. Előbbi településen 1000, utóbbin 2500 tehén érintett a száj- és körömfájás vírusa által. A miniszter kiemelte, „minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy sikerüljön megfékezni a további kitöréseket”.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy új intézkedéseket vezetnek be: Rajkától Esztergomig minden határátkelőhelyen fertőtlenítő pontokat alakítanak ki, csak úgy lehet be- és kilépni, ha fertőtlenítésen esnek át a járművek. Ezentúl az autópályán Hegyeshalomtól Bőnyig minden kihajtónál fertőtlenítési pontokat állítanak fel, fertőtlenítő szőnyegeket helyeznek el, hogy megakadályozzák, hogy a megyéből kitörjön a vírus, és meg tudják fékezni – mondta a miniszter.

Ezen intézkedések sikeres végrehajtáshoz a honvédségtől kérnek segítséget, hogy rendezetten, fegyelmezetten, a nap 24 órájában, ellenőrzött körülmények között tudják a vírus elleni védekezést folytatni – ismertette Nagy István. „Arra kérek mindenkit, hogy a hatóság utasításait a legmesszebb menőkig, fegyelmezetten tartsák be. Csak így van esélyünk további kitörések megakadályozására” – fogalmazott az agrárminiszter.