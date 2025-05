Újabb nagyszabású autóipari beruházás érkezhet Magyarországra, már tárgyal a kormány a cégekkel

Dél-Magyarország kimaradt abból az ipari boomból, ami az ország többi területét érintette az utóbbi 10-15 évben, ezen a kormány mindenképpen szeretne változtatni, jelenleg is folyik egy 600 hektáros ipari zóna kialakítása Pécs közelében, ahová hamarosan egy nagyszabású autóipari beruházás érkezhet − közölte Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese a Világgazdaságnak adott interjúban.

Újabb nagyszabású autóipari beruházás érkezhet Magyarországra (Képünk illusztráció) Fotó: AFP

A politikus elmondta, több kínai autógyártóval is tárgyalnak arról, hogy gyáregységet hoznának létre a területen, és úgy fogalmazott, hogy „nem rosszak a kilátások” a megegyezésre.

A miniszterhelyettes nem tart attól, hogy a hazánkba települő kínai beruházások negatívan befolyásolnák a magyar–amerikai kapcsolatokat. Hazánk és az Egyesült Államok viszonyában egyértelmű javulásról számolt be a Biden-érához képest, odafigyelnek ránk és kiemelten fontos partnernek tekintik a magyar kormányzatot.

Magyar Levente a Paks II. beruházásról is beszélt, hangsúlyozva, hogy egyértelműen orosz projekt és az is marad, de más külföldi résztvevők, köztük amerikaiak is fontos szerephez jutnak benne. Hozzátette, a nemzetközi szankciók hátráltatják a projekt megvalósítását, a közelmúltban ezeknek az elhárításáról is tárgyalt az amerikai kormány illetékeseivel.

A miniszterhelyettes a trieszti tengeri kikötő fejlesztéséről is szót ejtett. Elismerte, valóban úgy tűnhet, hogy hosszú ideje húzódó projektről beszélünk, de nem vagyunk elkésve, olyan ütemben haladnak a munkálatok, amilyen tempóban egy ekkora volumenű beruházásnál az normális.

Közölte, hogy néhány héttel ezelőtt megkezdődött a kikötő építése a partfal felhúzásával, és ha a folytatásban is minden a tervek szerint alakul, akkor 2030-ra már teljes kapacitással működhet a kikötő.