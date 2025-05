Kiskocsmák támogatása: újra lehet pályázni a kistelepüléseken

A vidéki kisvállalkozások megerősítését szolgáló Magyar falu program részeként az új lehetőség május 26-tól nyílik meg, melynek keretében vissza nem térítendő forrásra pályázhatnak az ezer és kétezer fő közötti kistelepüléseken működő italüzletek is, amelyek egy éven belül kezdték meg üzemelésüket. A pályázaton elnyert összeget több célra is felhasználhatják: energiahatékonyságot növelő fejlesztésekre, marketingre, eszközbeszerzésre és működési költségre, akár munkabérre is – közölte a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztő Zrt.

Az új felhívás a pályázatkezelő Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nzrt. által február végén a vidéki kiskocsmák üzemeltetői számára kiírt program újabb kiterjesztését jelenti, hogy az érintett kistelepüléseken minél szélesebb körben legyen elérhető az italüzletek támogatása.

A hárommillió forintos forrásra lezárt üzleti évvel még nem rendelkező italüzletek üzemeltetői adhatják be igénylésüket, amelyek egész évben nyitva tartanak és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban (NTAK) regisztrálták magukat.

A szolgáltatók június 16-ig az NTAK rendszerén keresztül jelentkezhetnek, és a pályázati folyamat során ügyfélszolgálat is segíti őket. A felhívás május 26-tól érhető el a kisfaludyprogram.hu weboldalon. A cél az, hogy a támogatás egyszerű jelentkezés és gyors ügyintézés mellett hatékonyan járuljon hozzá újabb falusi sörözők, borozók, presszók fejlesztéséhez, ezzel is erősítve a vidéki települések közösségeit és népességmegtartó képességét.

Ezért az új kiírás megjelenésével egyidejűleg továbbra is nyitva áll a lehetőség az ezer-kétezer fő közötti településeken működő, NTAK-ban regisztrált, lezárt üzleti évvel már rendelkező kiskocsmák támogatására is. Bár a számukra meghirdetett felhívás eredeti határideje május 23. volt, a hosszabbítás lehetővé teszi, hogy ezek a szolgáltatók is június 16-ig jelentkezhessenek az italüzletek fejlesztését szolgáló forrásra.