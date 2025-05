Szemet gyönyörködtető panoráma mellett vezet ez az ingyenes, titkos útvonal az Adriára

Akár 31 ezer forintba is kerülhet, ha Budapestről szeretne eljutni a horvát tengerpartra, azonban most a Pénzcentrum talált egy kiskaput. Nem is akármilyet, ugyanis ez az alternatíva festői tájakon és kisebb forgalmú főutakon át vezet, így autópályadíj nélkül is eljuthatunk az Adriára.