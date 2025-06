Beindult a balatoni szezon

A Balaton turizmusát sokan még mindig a nyári fesztiválok, strandprogramok és tömegrendezvények mentén képzelik el, ám egyre nagyobb figyelmet érdemel egy másik vendégkör is: azok a turisták, akik kifejezetten a nyugalmat, a természetet és a kevésbé zsúfolt időszakokat keresik – írta Fekete Tamás Balatoni Turizmus Szövetség elnöke a szervezet sajtóközleményében.

A Balatoni Turizmus Szövetség szerint, a melegebb idő beköszöntével az egy napra érkező turisták száma is növekedni fog. Sokan jönnek majd (csak) fagyizni a régióba, hiszen az elmúlt hetekben annyi szó esett a médiában a balatoni fagylaltokról is, hogy szinte biztosak lehetünk abban, hogy a cukrászdák környékén is nagy lesz a forgalom.

A szövetség adatgyűjtéséből kiderül, hogy az egy napra érkező turisták nagyobb része 100 kilométeren belül lakik, de nem ritka, hogy valaki 250 kilométert utazik csak azért, hogy megkóstolja a tóparti cukrászdák választékát.

Az autósok mellett a cukrászdák környékén egyre több a kerékpáros turista is. Mások tömegközlekedéssel érkeznek, mert figyelnek ökológiai lábnyomukra. Az ilyen utazók a nemzetközi turisztikai kutatásokban már régóta jelen vannak. A kerékpáros csoportokat gyakran a „slow tourism” vagy „low-impact travelers” kategóriába sorolják a szakértők. Jellemző rájuk, hogy utazásaikat tudatosan tervezik,

a tömegturizmus elkerülését pedig nem hátrányként, hanem előnyként élik meg.

Gazdasági szempontból ezek a turisták stabil, kiszámítható célcsoportot jelentenek. Bár nem költenek feltétlenül többet, mint az élményalapú turizmus hívei, vásárlásaik tudatosabbak: előnyben részesítik a helyi termékeket, családi szálláshelyeket, ökotudatos szolgáltatásokat. Emellett a főszezonon kívüli időszakokban jelennek meg, ezzel kiegyensúlyozva a vendégforgalom szezonalitását – mondta Fekete Tamás.