MÁV-vezér: az utasnak mindig igaza van

– Közszolgáltató társaság vagyunk, így abból indulok ki, hogy az utasnak mindig igaza van. Egy olyan kánikulai hétvégén, mint a pünkösdi volt, a MÁV-csoportról alkotott képet érthetően a Balaton felé tartók véleménye határozza meg leginkább. Ők pedig sajnos valóban szerezhettek rossz tapasztalatokat, főleg pénteken és szombaton, előbb egy váltó, aztán egy makacs sorompóhiba miatt – válaszolta a Világgazdaságnak Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója a pünkösdi hétvégén tapasztalt helyzetet firtató kérdésre.

Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója

Mint mondta:

Bocsánatot kértünk, és nemcsak szavakkal, hanem szombaton a balatoni utasainknak a jegyár teljes összegét visszatérítettük. Így eszem ágában sincs szavakon lovagolni vagy kisebbíteni a történteket, de tény, hogy nekünk a kép egészét kell néznünk, és nem a politikai viták részesévé válnunk

– fogalmazott.

A leghatározottabban cáfolta, hogy Lázár János utasítást adott volna a legnagyobb kését elszenvedő járatok törlésére. Az átszámozással kapcsolatban úgy fogalmazott: ez teljesen bevett gyakorlat, nincs benne sem újdonság, sem titok. Ezt egyébként épp azok tudják a legjobban, akik megpróbálták más színben feltüntetni ezt az egyszerű, technikai kérdést.

A menetrendszerűségi statisztikákat és pláne a késési biztosítást azonban mindez egyáltalán nem befolyásolja: akinek a járata húsz percet vagy annál többet késett, annak visszajár a jegyár fele, méghozzá 48 órán belül, mindegy, hogy az eredeti vonattal, pótlóbusszal vagy épp átszámozott járattal ért-e célba.

A vezérigazgató az interjúban leszögezte: „Nem az a célunk, hogy a pénzvisszatérítéssel elfogadhatóbbá tegyük a késéseket, hanem az, hogy csökkentsük azokat”. Mint mondta: „A vármegye- és országbérletekre épülő új tarifarendszer rengeteg új utast szólított meg, csábított át az autózástól. Most a tíz vállalással – de azon kívül az 1+1 milliárd eurós pályafelújítási vagy az állomásmegújítási programmal is – az a célunk, hogy az infrastruktúra, a járműállomány és a szolgáltatások terén javulást érjünk el, méghozzá rövid időn belül, tehát már a visszatartott uniós források megérkezése előtt is. Az igazán nagy változásokat ugyanis csak azok felhasználásával tudjuk végrehajtani.”

Hozzátette:

A tíz miniszteri vállalás teljesítésén túl komplex intézkedéscsomaggal készültünk a nyárra, de a két csomag között természetesen vannak átfedések: a légkondicionált járművekre vonatkozó épp ilyen.

Arr a kérdésre, hogy képes-e beszerezni a MÁV idén és jövőre a tervezett 500-500 buszt, a vezérigazgató úgy válaszolt: az első, 130-as tétel közbeszerzése lezárult, zajlik a szerződéskötés. A mosonmagyaróvári Kravtex-Kühne által gyártott, környezetbarát dízelüzemű szóló buszok már a nyáron üzembe állnak. A további 870 busz tendere várhatóan még ebben a hónapban lezárul.

A mozdonypark fiatalításával kapcsolatban úgy fogalmazot: „A megszabott számokra még rá is emeltünk, mert hetven helyett száz mozdonnyal erősítünk. Így a nyolcvanas évek óta ez a MÁV legnagyobb mozdonyflotta-erősítési programja. Körülbelül 70, kifejezetten korszerű, 6-8 éves, vagy még fiatalabb villanymozdony érkezik. Ebből kilenc már dolgozik, a nyártól újabbak állnak be a flottába. Akkortól, néhány kivételtől eltekintve csak korszerű mozdony vontatja az IC-ket.

Ezek sokkal nagyobb megbízhatóságot, jobb menetrendszerűséget és kisebb energiafogyasztást, a mozdonyvezetőknek pedig sokkal jobb munkakörülményeket biztosítanak.

Személykocsik felújításával kapcsolatban elmondta: „Végeztünk a 2025 végére megcélzott, száz kocsit érintő tétellel, és most újabba kezdünk. Ez a folyamat azért fontos, mert miközben járműveket bérlünk, vannak jó minőségű saját kocsijaink, amelyek valamilyen okból – például alkatrészhiány miatt – egy ideje nem teljesítenek szolgálatot. A száz ilyen kocsiból ötven klimatizált IC állt a tárolóvágányokon. A felújítás Dunakeszin, Szolnokon és a mi Keleti-kocsiműhelyünkben történt és történik.”