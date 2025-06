Újabb bizonyíték, hogy működik a rezsicsökkentés

A szezonális hatások – jórészt a megszűnő fűtési igény – lejjebb engedték májusban az európai lakossági áram- és gázárakat. Nem meglepő azonban, hogy a magyarországi rezsicsökkentés jóvoltából így is a hazai bruttó végfelhasználói áram- és gáztarifák voltak a legalacsonyabbak az Európai Unióban, és teljes európai összevetésben is csak Kijev előzött be, és ott is csak a földgáz esetében – írja a Világgazdaság.

Budapest, Kijev Belgrád és Podgorica volt a vizsgált áramtermék olcsósági sorrendje a magunk mögött hagyott hónapban a finnországi VaasaETT elemzőcég legfrissebb tanulmánya szerint. Az összehasonlítás nem országokra, hanem azok fővárosaira vonatkozik. A kilowattóránként 9,17 eurócentes budapesti tarifa alacsony volta még látványosabb a 24,45 eurócentes uniós átlaggal, vagy a legmagasabb, 30,62 eurócentes berlini árral összevetve.

A földrész keleti felén jellemzően alacsonyabb az áram és a gáz ára az átlagosnál, de májusban is volt kivétel: Prága, Vilnius és Varsó.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) havonta kiegészíti a VaasaETT elemzését, de figyelmen hagyja az ukrajnai és a montenegrói adatot. Kiszámolta, hogy mennyivel lenne magasabb egy hazai háztartás áramtarifája, ha a háztartás 20 százalékkal többet használt volna fel annál a mennyiségnél, amennyiért a vonatkozó, 2022-es rendelet alapján még rezsicsökkentett árat fizethet. E korrigált áramár 10,57 cent lenne. Ennek alapján a MEKH által közzétett (tehát Kijev és Podgorica nélküli) diagramon az olcsósági sorrend a következő:

rezsicsökkentett budapesti,

belgrádi,

korrigált budapesti

és vallettai

bruttó lakossági végfelhasználói ár.

További részletek a Világgazdaság oldalán olvashatók.