Nagy kérdés, hogy honnan lesz Európának földgáza

Amíg az Európai Unió is elhalasztja az orosz olaj kitiltását a térségből, a földgáz esetében fel sem vetődött hasonlónak még csak a terve sem, holott a valóságban az iráni háború nagyobb csapást mért a földgázra, mint az olajra. A globális gázellátási lánc kevesebb átirányítási lehetőséggel és kisebb tárolási kapacitással rendelkezik, mint az olajpiac – jelezte blogján Tóth Máté energiajogász.

Önsorsrontó politika ragaszkodni az orosz földgáz kivezetéséhez úgy, hogy az iráni háború miatt elég LNG sem érkezik

A jelen helyzettel kapcsolatban Somosi Zoltán, a Klímapolitikai Intézet kutatója lapunk megkeresésére elmondta, a földgázellátásra Európában számos útvonal működik. Csővezetéken keresztül az uniós földgáz több helyről származik, köztük Norvégiából (30 százalék), Algériából (tíz százalék), és Törökország felől (tíz százalék) azeri és orosz eredetű földgáz.

A kieső orosz kapacitásokat pedig LNG-vel pótoljuk, ez az európai fogyasztás negyven százalékát teszi ki. Az európai ellátás csupán négy százaléka származott a háború előtt Katarból, míg a világ LNG-kereskedelmének ötöde esett ki. A világpiacról kieső mennyiség pedig globális versenyt indít el a szállítmányokért Ázsia és Európa között, ugyanis az LNG-piac szűkös. Ennek látjuk az árfelhajtó hatását is: mind Ázsiában, mind Európában közel duplájára ugrott a földgáz ára. Elhúzódó konfliktus esetén pedig ez tovább fog nőni.

Nyugat-Európa a földgáz csővezetékes kapacitásait elsősorban Norvégia felől már teljesen kihasználta, nincs lehetőség növelésre, így mindenképpen szüksége van LNG-re a gáztározók feltöltéséhez. Ez a magas árak, a világpiaci verseny és a kieső LNG-kapacitások miatt energiabiztonsági kockázat. Magyarország ennél jóval előnyösebb pozícióból készülhet tartalékai feltöltésére. A magyar gáztározók 33 százalékon, az európai átlagnál 5 százalékkal magasabb telítettséggel rendelkeznek. Magyarország kormánya az elmúlt években diverzifikálta a beszerzést, LNG-szerződéseket is kötött, azonban a Déli Áramlat földgázvezeték továbbra is az első számú beszerzési út. Ezáltal Magyarország ellátása a földgáz területén biztosított, nem kell LNG-szállítmányokért licitálnia. Azonban az elhúzódó háború megnöveli ezen az útvonalon érkező földgáz árát is, ugyanis az indexálva van a holland gáztőzsdéhez. Magyarországnak azonban flexibilitást nyújt a vezeték, így a tartalékok feltöltését meg tudja akkor is tenni, mikor a világpiaci ár már normalizálódott.