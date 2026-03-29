Szijjártó Péterautóipari beruházásautóiparMiskolc

Nyolcvanmilliárdból teremt ezer új munkahelyet a kínai óriáscég ebben a nagyvárosban

Újabb autóipari beruházás a láthatáron, mutatjuk, mit gyártanak majd itt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 29. 12:03
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Forrás: MTI
A Halms úgy döntött, hogy Miskolcon nyolcvanmilliárd forint értékben hajt végre gyárépítést 

– közölte vasárnapi Facebook-videójában Szijjártó Péter. 

A külgazdasági és külügyminiszter a kínai vállalat pénteki bejelentése kapcsán elmondta: a beruházás ezer új munkahelyet teremt Miskolcon a Miskolc környékén élő családok biztos megélhetését garantálva. 

Ennek a beruházásnak a nyomán lehetővé válik Magyarországról a Volvo, a Tesla, a BMW és a Jaguar kiszolgálása is alumíniumöntvényekkel, motorblokkokkal és alkatrészekkel – részletezte a tárcavezető. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

