Nyolcvanmilliárdból teremt ezer új munkahelyet a kínai óriáscég ebben a nagyvárosban

A Halms úgy döntött, hogy Miskolcon nyolcvanmilliárd forint értékben hajt végre gyárépítést

– közölte vasárnapi Facebook-videójában Szijjártó Péter.

A külgazdasági és külügyminiszter a kínai vállalat pénteki bejelentése kapcsán elmondta: a beruházás ezer új munkahelyet teremt Miskolcon a Miskolc környékén élő családok biztos megélhetését garantálva.

Ennek a beruházásnak a nyomán lehetővé válik Magyarországról a Volvo, a Tesla, a BMW és a Jaguar kiszolgálása is alumíniumöntvényekkel, motorblokkokkal és alkatrészekkel – részletezte a tárcavezető.