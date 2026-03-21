Új állami eredettanúsító rendszert alakít ki az Agrárminisztérium

Az Agrárminisztérium a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal bevonásával megkezdte egy új állami eredettanúsító védjegy elkészítését – jelentette be az agrárminiszter szombaton Gelejen, az első Dél-borsodi agrárkiállítás és vásár megnyitóján. Nagy István közölte, az egységes rendszer célja, hogy a vásárlók számára a jövőben a minőség mellett a hazai eredet garanciájának is legyen egy szimbóluma, amely tovább erősíti a termelők, a kereskedők és a vásárlók bizalmát.

Nagy István: A védjegy a hazai eredet garanciájának legyen a szimbóluma. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Vajda János

A tárcavezető jelezte, a rendszer kialakításánál a Kiváló Minőségű Élelmiszer védjegy tapasztalataira támaszkodnak. A magyar agrárium jövője szempontjából kulcsfontosságú, hogy a fogyasztók tudatosan válasszák a hazai termékeket – mutatott rá a miniszter. Nagy István hozzátette, a magyar eredetet tanúsító védjegy ezt a célt fogja szolgálni. – Ha a vásárlók meglátják, egyértelmű jelzést kapnak arról, hogy olyan terméket tartanak a kezükben, amely mögött magyar munka, magyar tudás, magyar erőfeszítés áll – jelentette ki.

A miniszter beszédében hangsúlyozta, a termelői vásárok és kiállítások fontos szerepet töltenek be abban, hogy közvetlen kapcsolat alakuljon ki a gazdák és a fogyasztók között, ami erősíti a bizalmat és a hazai termékek megbecsülését. Mint mondta, a magyar termelők által előállított élelmiszerek minősége, biztonsága és frissessége garanciát jelent a vásárlók számára.

Kiemelte, hogy a hazai agrárium ereje a helyi közösségekben, a tudásban és az együttműködésben rejlik. Példaként említette a dél-borsodi térséget, ahol a mezőgazdasági hagyományok és a korszerű feldolgozóipari fejlesztések egyaránt hozzájárulnak a versenyképes termékek előállításához.

Nagy István rámutatott, a magyar mezőgazdaság egyre erősebb nemzetközi versenyben működik, ezért különösen fontos a hazai termelők védelme és a feldolgozottsági szint növelése. Hozzátette, a kormány célja az erős vidék és az erős agrárium, amely egyszerre őrzi a hagyományokat és képes alkalmazkodni a jövő kihívásaihoz.