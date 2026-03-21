Új állami eredettanúsító rendszert alakít ki az Agrárminisztérium

Egységes eredettanúsító rendszer kialakítását kezdte meg az Agrárminisztérium (AM) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) bevonásával. A védjegy az AM és a Nébih reményei szerint a vásárlók számára a minőség mellett a hazai eredet garanciáját is szimbolizálja majd.

2026. 03. 21. 13:51
Az Agrárminisztérium a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal bevonásával megkezdte egy új állami eredettanúsító védjegy elkészítését – jelentette be az agrárminiszter szombaton Gelejen, az első Dél-borsodi agrárkiállítás és vásár megnyitóján. Nagy István közölte, az egységes rendszer célja, hogy a vásárlók számára a jövőben a minőség mellett a hazai eredet garanciájának is legyen egy szimbóluma, amely tovább erősíti a termelők, a kereskedők és a vásárlók bizalmát.

Ha a védjegyre pillant, meglátja, hogy a termék mögött magyar munka, tudás és erőfeszítés áll

A tárcavezető jelezte, a rendszer kialakításánál a Kiváló Minőségű Élelmiszer védjegy tapasztalataira támaszkodnak. A magyar agrárium jövője szempontjából kulcsfontosságú, hogy a fogyasztók tudatosan válasszák a hazai termékeket – mutatott rá a miniszter. Nagy István hozzátette, a magyar eredetet tanúsító védjegy ezt a célt fogja szolgálni. – Ha a vásárlók meglátják, egyértelmű jelzést kapnak arról, hogy olyan terméket tartanak a kezükben, amely mögött magyar munka, magyar tudás, magyar erőfeszítés áll – jelentette ki.

A miniszter beszédében hangsúlyozta, a termelői vásárok és kiállítások fontos szerepet töltenek be abban, hogy közvetlen kapcsolat alakuljon ki a gazdák és a fogyasztók között, ami erősíti a bizalmat és a hazai termékek megbecsülését. Mint mondta, a magyar termelők által előállított élelmiszerek minősége, biztonsága és frissessége garanciát jelent a vásárlók számára.

Kiemelte, hogy a hazai agrárium ereje a helyi közösségekben, a tudásban és az együttműködésben rejlik. Példaként említette a dél-borsodi térséget, ahol a mezőgazdasági hagyományok és a korszerű feldolgozóipari fejlesztések egyaránt hozzájárulnak a versenyképes termékek előállításához.

Nagy István rámutatott, a magyar mezőgazdaság egyre erősebb nemzetközi versenyben működik, ezért különösen fontos a hazai termelők védelme és a feldolgozottsági szint növelése. Hozzátette, a kormány célja az erős vidék és az erős agrárium, amely egyszerre őrzi a hagyományokat és képes alkalmazkodni a jövő kihívásaihoz.

A fogyasztók tudatos döntése is kell a sikerhez

A tárcavezető szerint mindehhez elengedhetetlen a fogyasztók tudatos döntése, mert hosszú távon ez biztosíthatja a magyar gazdák megélhetését és a vidéki közösségek fennmaradását. Nagy István közölte, a kormány az elmúlt években jelentős forrásokat biztosított az ágazat fejlesztésére, különösen a feldolgozóipar megerősítésére. Ennek célja, hogy 

  • a magyar termelők ne csak alapanyagokat állítsanak elő, 
  • hanem magasabb hozzáadott értékű termékekkel jelenjenek meg a piacokon. 

Minél nagyobb a feldolgozottság mértéke, annál versenyképesebb a magyar agrárium és annál stabilabb megélhetést biztosít a gazdálkodók számára – hangsúlyozta a miniszter.

Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a Magosz elnöke szerint Gelej példát mutat abból, miként lehet helyi kezdeményezésekkel és összefogással fejlődést elérni. Hangsúlyozta, a településen tapasztalható kreativitás és tenni akarás országosan is követendő. Azok a közösségek lehetnek igazán sikeresek, amelyek saját elképzeléseiket képesek megvalósítani – emelte ki.

A rendezvény hozzájárul, hogy a gazdák és a kormányzat közötti együttműködés tovább erősödjön

Tállai András, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője köszöntőjében kiemelte, a Dél-borsodi agrárkiállítás és vásár létrejötte a helyi gazdák, a szakmai szervezetek és a kormányzati együttműködés eredménye. Úgy fogalmazott, fontos, hogy a gazdálkodók és a döntéshozók közvetlen kapcsolatban legyenek, megismerjék egymás tapasztalatait és problémáit. Hozzátette, a rendezvény lehetőséget ad a térség agráreredményeinek bemutatására, és hozzájárulhat ahhoz is, hogy a gazdák és a kormányzat közötti együttműködés tovább erősödjön. Az első Dél-borsodi agrárkiállítás és vásáron közel húsz termelő és önkormányzat mutatkozott be.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.