A befektetési és a lízingpiacon is tarolt tavaly az MBH-csoport

Mind a befektetési, mind a lízingpiacon az átlagnál gyorsabb növekedéssel erősítette pozícióit az MBH-cCsoport. A digitalizáció, a komplex szolgáltatások és a csoportszintű szinergiák érdemben támogatták az üzleti eredményeket. A kedvező piaci környezet mellett a magasabb értékű finanszírozások és befektetések iránti kereslet is erősödött.

Magyar Nemzet
2026. 04. 09. 16:25
MBH Bank Fotó: Shutterstock
A piaci átlagot meghaladó növekedéssel, bővülő ügyfélkörrel és jelentős fejlesztésekkel zárta a 2025-ös évet az MBH-csoport: a befektetési banki és lízingtevékenység egyaránt hozzájárult a pénzügyi csoport erősödő piaci pozíciójához – írja a Világgazdaság

20250205 Budapest MBH Bank külső Illusztráció Fotó: Kallus György LUS Világgazdaság VG
Bővülő ügyfélkör, jelentős fejlesztések és átlag feletti növekedés jellemezte az MBH-csoport tavalyi évét
Fotó: Kallus György

 

Az MBH Befektetési Bank 2025-ben tovább növelte ügyfélkörét – közel 5 százalékkal –, miközben a lakossági ügyfelek értékpapír-állománya 17,6 százalékkal bővült, jócskán meghaladva a 10,7 százalékos piaci növekedést.

A befektetési alapokban kezelt vagyon 37 százalékkal emelkedett, ami közel kétszerese a piac átlagos bővülésének, miközben az egyedi befektetési termékekben tartott vagyon több mint 70 százalékkal nőtt. A növekedésben meghatározó szerepet játszott a digitalizáció: az év egyik legfontosabb fejlesztéseként elindult az online értékpapírszámla- és TBSZ-nyitás, ami nagyban hozzájárult az új számlák számának emelkedéséhez.

Tavaly mintegy 28 ezer új értékpapírszámla nyílt, miközben az MBH Mobilbróker és Netbróker szolgáltatásokhoz csatlakozó új ügyfelek száma meghaladta a 18 ezret, 67 százalékos éves növekedés mellett.

Aktív tőkepiaci jelenlét

A befektetési bank a tőkepiacon is aktív maradt: vezető forgalmazóként vett részt az MBH Bank másodlagos részvényértékesítésében, amely az elmúlt 25 év legnagyobb hazai részvénytranzakciója volt. Az intézmény ezzel már több mint 60 tőkepiaci tranzakció lebonyolításában működött közre. Az elemzési tevékenység szintén erősödött: a szakértői csapat több mint 50 részvényelemzést és modellfrissítést készített, miközben a Budapesti Értéktőzsde forgalmának mintegy 90 százalékát lefedő elemzési háttér áll már az ügyfelek rendelkezésére.

A privátbanki üzletágban a családi vagyontervezés került előtérbe, komplex, generációkon átívelő szolgáltatásokkal.


Kiemelkedő év a lízingpiacon is

Ezzel párhuzamosan az MBH-csoport lízingcége, az Euroleasing Zrt. is kiemelkedő évet zárt, és immár negyedik éve őrzi piacvezető pozícióját. A vállalat piaci részesedése meghaladta a 25 százalékot, ügyfélportfóliója pedig túllépte a 600 milliárd forintot.

Az Euroleasing minden meghatározó szegmensben átlag feletti növekedést ért el, különösen az alábbi területeken:

  • autófinanszírozás (személyautók, kishaszonjárművek, motorok), ami továbbra is a piac fő hajtóereje,
  • agrárgép-finanszírozás, ahol a modern, nagy értékű technológiák iránti kereslet élénkítette a piacot,
  • haszonjármű-finanszírozás, ami szintén hozzájárult a bővüléshez.

 

A társaság több további területen is kiegyensúlyozott eredményt ért el: nagyhaszonjármű-finanszírozás, stabil piaci kereslettel, építőipari és egyéb gépek finanszírozása, alkalmazkodó termékkínálattal, csoportszintű szinergiák és integrált működés, ami rugalmas megoldásokat tett lehetővé.

Az MBH-csoport eredményei azt jelzik, hogy a pénzügyi szolgáltatások piacán továbbra is erős a kereslet a digitális megoldások, a komplex vagyonkezelési szolgáltatások és a magasabb értékű finanszírozások iránt, amelyek a következő évek növekedésének is meghatározó hajtóerői lehetnek. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
