Ahogy a Mol, az MBH Bank sem fizet most osztalékot

A közgyűlés

elfogadta a 2025. évi felelős társaságirányítási jelentést is,

továbbá döntött az adózott eredmény felhasználásáról,

a javadalmazási politikáról,

az állandó könyvvizsgáló megválasztásáról,

a saját részvény megszerzésére vonatkozó igazgatósági felhatalmazásról,

valamint a napirenden szereplő további személyi és társaságirányítási kérdésekről.

Az MBH Bank a változó gazdasági kilátások és az európai uniós támogatások várható, rövid határidőn belül megvalósuló, jelentős összegben történő folyósítása miatt – hozzájárulva a magyar gazdaság növekedéséhez és a reálgazdaság dinamizálásához – élénkebb hitelezési tevékenységre készül.

Ennek támogatása érdekében a közgyűlés – részvényesi indítványra és a vezető testületek támogatásával – úgy döntött, hogy a tárgyévi eredményből osztalékot nem fizetnek, és a felosztható eredmény a 2026-os évre eredménytartalékba kerül.

Az igazgatóság korábban közel 40 milliárd forint osztalékként történő kifizetésére tett javaslatot. Ez egy részvényre vetítve 124 forintos kifizetést jelentett volna.

Az MBH-csoport tőkehelyzete ezzel tovább erősödik, az 1233 milliárd forintos szavatolótőke-volumen mellett a tőkemegfelelési mutató 22,9 százalékos értékre emelkedik. Ez a döntés összhangban van az MBH Bank tavaly publikált osztalékpolitikájával, és nemcsak az intenzívebb hitelezési tevékenységet, hanem a bank akvizíciós terveit is támogathatja, és így növelheti a bank hosszú távú jövedelmezőségi kilátásait és ezáltal a jövőbeni részvényesi értéket.