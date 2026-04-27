Ahogy a Mol, az MBH Bank sem fizet most osztalékot

Az MHB Bank nem az első jelentős tőzsdei vállalat, amely az áprilisi országgyűlési választásokat követően átgondolta osztalékpolitikáját. Ismert, a Mol a Tisza Párt vezetőjével, Magyar Péter leendő kormányfővel folytatott tárgyalást követően úgy határozott, hogy a harmadik negyedévre halasztja a több mint 241 milliárd forintos osztalék kifizetését.

Magyar Nemzet
2026. 04. 27. 14:11
Az MBH Bank továbbra is rendkívül stabil helyet foglal el a hazai bankok élmezőnyében Forrás: Shutterstock
A közgyűlés

  • elfogadta a 2025. évi felelős társaságirányítási jelentést is, 
  • továbbá döntött az adózott eredmény felhasználásáról, 
  • a javadalmazási politikáról, 
  • az állandó könyvvizsgáló megválasztásáról, 
  • a saját részvény megszerzésére vonatkozó igazgatósági felhatalmazásról, 
  • valamint a napirenden szereplő további személyi és társaságirányítási kérdésekről.
    Az MBH Bank a változó gazdasági kilátások és az európai uniós támogatások várható, rövid határidőn belül megvalósuló, jelentős összegben történő folyósítása miatt – hozzájárulva a magyar gazdaság növekedéséhez és a reálgazdaság dinamizálásához – élénkebb hitelezési tevékenységre készül. 

Ennek támogatása érdekében a közgyűlés – részvényesi indítványra és a vezető testületek támogatásával – úgy döntött, hogy a tárgyévi eredményből osztalékot nem fizetnek, és a felosztható eredmény a 2026-os évre eredménytartalékba kerül.

Az igazgatóság korábban közel 40 milliárd forint osztalékként történő kifizetésére tett javaslatot. Ez egy részvényre vetítve 124 forintos kifizetést jelentett volna.

Az MBH-csoport tőkehelyzete ezzel tovább erősödik, az 1233 milliárd forintos szavatolótőke-volumen mellett a tőkemegfelelési mutató 22,9 százalékos értékre emelkedik. Ez a döntés összhangban van az MBH Bank tavaly publikált osztalékpolitikájával, és nemcsak az intenzívebb hitelezési tevékenységet, hanem a bank akvizíciós terveit is támogathatja, és így növelheti a bank hosszú távú jövedelmezőségi kilátásait és ezáltal a jövőbeni részvényesi értéket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

