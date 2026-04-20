adóbevallásNemzeti Adó- ás Vámhivatal (NAV)e-szja

Új szintre lépett az adóbevallás – így segítenek a lakáskiadóknak

A NAV tovább egyszerűsíti az egyik legnehezebb adminisztrációs terhet, az szja-bevallást. Az eSZJA kérdésalapú kitöltése idén is több százezer magánszemélynek segít eligazodni a lakáskiadásból és ingatlanértékesítésből származó jövedelmek bevallásában.

2026. 04. 20. 10:07
Idén is megkönnyíti a lakáskiadással és ingatlanértékesítéssel kapcsolatos jövedelmek bevallását a NAV kérdés-felelet alapú kitöltési módja, amely tavaly debütált az eSZJA rendszerben. A fejlesztés már bizonyított, és most több mint 200 ezer magánszemélynek egyszerűsíti az adminisztrációt – írja közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Az eSZJA felületén elég néhány egyszerű kérdésre válaszolni.  Fotó: PH888/Shutterstock

Az intuitív, közérthető felület segítségével az érintetteknek nem kell bonyolult számításokat végezniük vagy a bevallás részleteivel bajlódniuk. Elég néhány egyszerű kérdésre válaszolni, és a program automatikusan kitölti a szükséges adatokat. 

Az idén a NAV mintegy 5,6 millió magánszemélynek készítette el az szja-bevallási tervezetet.

Bár ezek többsége a magánszemélyek minden adóköteles jövedelmét tartalmazza, bizonyos bevételekről – például a magánszemélyek közötti lakásbérbeadásról – a hivatal nem rendelkezik automatikusan adattal, ugyanis van, amiről nincs évközi adatszolgáltatásból származó adata.

Nekik mindenképpen ajánlott használni az eSZJA-t

Az előző évi bevallási adatok szerint mintegy 175 ezren adták ki lakásukat, közülük azonban csak azoknak a jövedelme szerepelt automatikusan a tervezetben, akik vállalkozásnak vagy cégnek adták bérbe ingatlanjukat. Azoknak, akik magánszemélynek adják ki lakásukat, továbbra is ki kell egészíteniük a bevallásukat: tavaly ez 82 ezer embert érintett. 

A legutóbbi szja-bevallások adatai szerint 2024-ben 40 ezren adták el lakásukat, ingatlanjukat úgy, hogy abból jövedelmük is keletkezett, összességében 167 milliárd forint.  

Akik tavaly adták el ingatlanjukat, mindenképp érdemes használniuk a NAV fejlesztését, a kérdés-feleletet, aminek a segítségével néhány lépésben kiszámítható a jövedelem és a fizetendő adó.

A tervezetet ugyanis annak, akinek van ingatlan eladásából adóköteles jövedelme, mindenképp ki kell egészítenie – hívja fel a figyelmet az adóhatóság. 

Az egyre fejlettebb kockázatelemző rendszerek révén ma már könnyebben kiszűrhetők a hiányzó adatok, ezért különösen fontos a bevallások pontos kitöltése. A kérdés-felelet mód ehhez nyújt gyors és megbízható segítséget. A cél változatlan: 

  • az érintett több százezer adózó önállóan, külső segítség nélkül is könnyedén kiegészíthesse bevallását, 
  • miközben a NAV tovább erősíti a digitális, ügyfélbarát adózás gyakorlatát.

A NAV 2017-ben vezette be az szja-bevallási tervezetek rendszerét, amellyel jelentősen csökkentette az adózók terheit. Az eSZJA azóta nemzetközi szinten is kiemelkedő megoldásnak számít, különösen a tervezetek adattartalma és a kedvezmények kezelése terén. A kérdés-felelet mód tavalyi bevezetése újabb fontos lépést jelentett a még felhasználóbarátabb működés felé – emlékeztet a hatóság.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

