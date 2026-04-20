Új szintre lépett az adóbevallás – így segítenek a lakáskiadóknak

Idén is megkönnyíti a lakáskiadással és ingatlanértékesítéssel kapcsolatos jövedelmek bevallását a NAV kérdés-felelet alapú kitöltési módja, amely tavaly debütált az eSZJA rendszerben. A fejlesztés már bizonyított, és most több mint 200 ezer magánszemélynek egyszerűsíti az adminisztrációt – írja közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Az intuitív, közérthető felület segítségével az érintetteknek nem kell bonyolult számításokat végezniük vagy a bevallás részleteivel bajlódniuk. Elég néhány egyszerű kérdésre válaszolni, és a program automatikusan kitölti a szükséges adatokat.

Az idén a NAV mintegy 5,6 millió magánszemélynek készítette el az szja-bevallási tervezetet.

Bár ezek többsége a magánszemélyek minden adóköteles jövedelmét tartalmazza, bizonyos bevételekről – például a magánszemélyek közötti lakásbérbeadásról – a hivatal nem rendelkezik automatikusan adattal, ugyanis van, amiről nincs évközi adatszolgáltatásból származó adata.

Nekik mindenképpen ajánlott használni az eSZJA-t

Az előző évi bevallási adatok szerint mintegy 175 ezren adták ki lakásukat, közülük azonban csak azoknak a jövedelme szerepelt automatikusan a tervezetben, akik vállalkozásnak vagy cégnek adták bérbe ingatlanjukat. Azoknak, akik magánszemélynek adják ki lakásukat, továbbra is ki kell egészíteniük a bevallásukat: tavaly ez 82 ezer embert érintett.

A legutóbbi szja-bevallások adatai szerint 2024-ben 40 ezren adták el lakásukat, ingatlanjukat úgy, hogy abból jövedelmük is keletkezett, összességében 167 milliárd forint.

Akik tavaly adták el ingatlanjukat, mindenképp érdemes használniuk a NAV fejlesztését, a kérdés-feleletet, aminek a segítségével néhány lépésben kiszámítható a jövedelem és a fizetendő adó.

A tervezetet ugyanis annak, akinek van ingatlan eladásából adóköteles jövedelme, mindenképp ki kell egészítenie – hívja fel a figyelmet az adóhatóság.

Az egyre fejlettebb kockázatelemző rendszerek révén ma már könnyebben kiszűrhetők a hiányzó adatok, ezért különösen fontos a bevallások pontos kitöltése. A kérdés-felelet mód ehhez nyújt gyors és megbízható segítséget. A cél változatlan:

az érintett több százezer adózó önállóan, külső segítség nélkül is könnyedén kiegészíthesse bevallását,

miközben a NAV tovább erősíti a digitális, ügyfélbarát adózás gyakorlatát.

A NAV 2017-ben vezette be az szja-bevallási tervezetek rendszerét, amellyel jelentősen csökkentette az adózók terheit. Az eSZJA azóta nemzetközi szinten is kiemelkedő megoldásnak számít, különösen a tervezetek adattartalma és a kedvezmények kezelése terén. A kérdés-felelet mód tavalyi bevezetése újabb fontos lépést jelentett a még felhasználóbarátabb működés felé – emlékeztet a hatóság.