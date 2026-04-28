Csütörtökön sok minden kiderül – ezt várják az elemzők a gazdaság teljesítményétől

Molnár Dániel kitért arra is, hogy bizonytalanságot jelent az új kormány gazdaságpolitikája is, ugyanakkor a meghozott intézkedések vagy akár az uniós források beérkezése is sokkal inkább csak az év második felében, illetve a jövő évre szólóan lehetnek számottevő hatással.

– Alappályánkon így azzal számolunk, hogy idén 1,7 százalékkal nőhet a magyar gazdaság teljesítménye, amennyiben az iráni háború nem eredményez tartós fennakadást az energiapiacokon, és így a külső kereslet is élénkül, ami a nagyberuházások termőre fordulása miatt is szükséges – tette hozzá.

A beruházásokat az első negyedévben a választások közeledése is lassíthatta

– Az első negyedévben a reálkeresetek jelentős növekedést mutattak, a fogyasztásra tehát számíthatunk a negyedévben, ez biztosan felfelé fogja húzni a növekedést. A kérdés ennek mértéke, különösen is a szolgáltatásoknál: azt látjuk, hogy a kiskereskedelmi forgalom kedvezően alakult, de talán ennél változékonyabb lehet a háztartások által igénybe vett szolgáltatások értéke – ezt már Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza válaszolta lapunknak. Ő is felhívta a figyelmet arra, hogy nem lesz várhatóan ennyire jó a helyzet a beruházásoknál és az exportnál. Az előbbi kapcsán továbbra is visszahúzóerőt jelent

az uniós források hiánya,

az állam és az önkormányzatok költségvetési helyzete,

illetve a gyenge külső kereslet, ami szintén elbizonytalanítja a vállalkozásokat, hogy megéri-e egy nagyobb beruházásba belevágni.

A beruházásokat az első negyedévben a választások közeledése is lassíthatta, a cégek inkább kivárhattak, hogy mi fog történni április után.