Csütörtökön sok minden kiderül – ezt várják az elemzők a gazdaság teljesítményétől

Nagyon fontos adatot közöl csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal. Kiderül, hogy az első becslés szerint hogyan alakult a bruttó hazai termék (GDP), azaz a gazdaság növekedése az idei első negyedévben. Elemzőket kérdeztünk arról, hogy mi várható.

Kiss Gergely
2026. 04. 28. 5:25
Hamarosan kiderül, hogyan teljesített a gazdaság az első negyedévben Forrás: Shutterstock
Molnár Dániel kitért arra is, hogy bizonytalanságot jelent az új kormány gazdaságpolitikája is, ugyanakkor a meghozott intézkedések vagy akár az uniós források beérkezése is sokkal inkább csak az év második felében, illetve a jövő évre szólóan lehetnek számottevő hatással.

– Alappályánkon így azzal számolunk, hogy idén 1,7 százalékkal nőhet a magyar gazdaság teljesítménye, amennyiben az iráni háború nem eredményez tartós fennakadást az energiapiacokon, és így a külső kereslet is élénkül, ami a nagyberuházások termőre fordulása miatt is szükséges – tette hozzá.

 A beruházásokat az első negyedévben a választások közeledése is lassíthatta

–  Az első negyedévben a reálkeresetek jelentős növekedést mutattak, a fogyasztásra tehát számíthatunk a negyedévben, ez biztosan felfelé fogja húzni a növekedést. A kérdés ennek mértéke, különösen is a szolgáltatásoknál: azt látjuk, hogy a kiskereskedelmi forgalom kedvezően alakult, de talán ennél változékonyabb lehet a háztartások által igénybe vett szolgáltatások értéke – ezt már Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza válaszolta lapunknak. Ő is felhívta a figyelmet arra, hogy nem lesz várhatóan ennyire jó a helyzet a beruházásoknál és az exportnál. Az előbbi kapcsán továbbra is visszahúzóerőt jelent 

  • az uniós források hiánya, 
  • az állam és az önkormányzatok költségvetési helyzete, 
  • illetve a gyenge külső kereslet, ami szintén elbizonytalanítja a vállalkozásokat, hogy megéri-e egy nagyobb beruházásba belevágni. 

A beruházásokat az első negyedévben a választások közeledése is lassíthatta, a cégek inkább kivárhattak, hogy mi fog történni április után.

– Az idei növekedést segítheti, ha a várakozásoknak megfelelően hazánk hozzáfér a számára járó uniós forrásokhoz: itt sem látjuk még, hogy mi az a mennyiség, amit az idén sikerülhet felhasználni, de ez mindenképpen egy felfelé mutató kockázatot jelent – tette hozzá.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

