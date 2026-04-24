Hatalmas ráfizetés lenne a paksi bővítés leállítása

Hárfás Zsolt hangsúlyozta, a magyar energiapolitika nem ott tart, hogy kizárólag egyetlen orosz forrásra támaszkodhat az üzemanyag-beszerzésben: 2024-ben az MVM Paksi Atomerőmű és a Framatome hosszú távú szerződést kötött arra, hogy 2028-tól francia nukleáris üzemanyag is érkezzen a paksi VVER-440 blokkokhoz, 2026 áprilisában pedig az MVM Paksi Atomerőmű a Framatome-mal és további európai vállalatokkal új megállapodást írt alá egy teljesen európai VVER-440 üzemanyag fejlesztésének előmozdítására. Emellett az amerikai Westinghouse az engedélyezési folyamatok függvényében 2028-tól szállíthat a paksi VVER-440 típusú reaktorhoz fejlesztett üzemanyagot az egyik paksi reaktor részére.

Ami a további csúszásokat illeti: sajnos ezt kizárni ma sem lehet. Minden nagy európai nukleáris projektet terheltek az elmúlt években pénzügyi, engedélyezési, beszállítói, geopolitikai és szankciós eredetű nehézségek. A bíróság ugyanakkor nem azt mondta ki, hogy Paks II megépítése tilos volna, hanem azt, hogy a bizottság nem vizsgálta kellő mélységgel a közbeszerzési és állami támogatási összefüggéseket.

Azért, mert addig az nem volt brüsszeli „elvárás”, illetve a közbeszerzési aspektusokat korábban már egy külön eljárásban vizsgálták, és azokat rendben találták.

Éppen ezért egy jogi ügy, nem azonos a projekt automatikus leállításával. A jelenlegi helyzet tehát inkább azt jelenti, hogy a következő időszakban megoldandó jogi feladat várható Brüsszelben, nem pedig azt, hogy a beruházás szükségszerűen összeomlik.