paks ii atomerőműpaks iihárfás zsoltvver - 440

Hatalmas ráfizetés lenne a paksi bővítés leállítása

Jóval szűkebb a mozgástér Paks II esetében annál, mint amit egyes politikai vagy publicisztikai megfogalmazások sugallnak. A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint a valódi kérdés nem az, hogyan lehetne kifarolni a beruházásból, hanem az, hogyan lehet azt a lehető legszigorúbb pénzügyi kontroll mellett, a lehető legnagyobb magyar ipari részvétellel, a lehető legnagyobb szuverenitással befejezni.

M. Orbán András
2026. 04. 24. 4:57
Kulcskérdés az atomerőmű bővítése Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hárfás Zsolt hangsúlyozta, a magyar energiapolitika nem ott tart, hogy kizárólag egyetlen orosz forrásra támaszkodhat az üzemanyag-beszerzésben: 2024-ben az MVM Paksi Atomerőmű és a Framatome hosszú távú szerződést kötött arra, hogy 2028-tól francia nukleáris üzemanyag is érkezzen a paksi VVER-440 blokkokhoz, 2026 áprilisában pedig az MVM Paksi Atomerőmű a Framatome-mal és további európai vállalatokkal új megállapodást írt alá egy teljesen európai VVER-440 üzemanyag fejlesztésének előmozdítására. Emellett az amerikai Westinghouse az engedélyezési folyamatok függvényében 2028-tól szállíthat a paksi VVER-440 típusú reaktorhoz fejlesztett üzemanyagot az egyik paksi reaktor részére.

Ami a további csúszásokat illeti: sajnos ezt kizárni ma sem lehet. Minden nagy európai nukleáris projektet terheltek az elmúlt években pénzügyi, engedélyezési, beszállítói, geopolitikai és szankciós eredetű nehézségek. A bíróság ugyanakkor nem azt mondta ki, hogy Paks II megépítése tilos volna, hanem azt, hogy a bizottság nem vizsgálta kellő mélységgel a közbeszerzési és állami támogatási összefüggéseket. 

Azért, mert addig az nem volt brüsszeli „elvárás”, illetve a közbeszerzési aspektusokat korábban már egy külön eljárásban vizsgálták, és azokat rendben találták. 

Éppen ezért egy jogi ügy, nem azonos a projekt automatikus leállításával. A jelenlegi helyzet tehát inkább azt jelenti, hogy a következő időszakban megoldandó jogi feladat várható Brüsszelben, nem pedig azt, hogy a beruházás szükségszerűen összeomlik.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.