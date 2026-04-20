Valótlanságokat állított egy lap Mészáros Lőrinc egyik cégéről, tételes cáfolattal reagált a vállalatcsoport

Számos valótlan állítást tartalmaz a Hang.hu néhány napja megjelent cikke a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Envirotis Holding Zrt.-ről. Ezeket tételesen cáfolta hétfőn kiadott közleményében a Mészáros Csoport.

2026. 04. 20. 17:58
Mészáros Lőrinc betegszállító kisbuszt adományozott a bicskei szociális intézménynek MTI Fotószerkesztõség Vasvári Tamás
A Hang.hu portálon április 17-én megjelent egy cikk, mely szerint elmúlt napokban mintegy 4,4 milliárd forintot vontak ki a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Envirotis Holding Zrt.-ből. Az írás szerzője belsős informátorokra hivatkozva úgy fogalmazott, ez gyakorlatilag a cégcsoport teljes likvid vagyona volt, és alig két-három havi bér kifizetésére elegendő pénz maradhatott az Envirotis számláin. A fenti állításokra reagálva a Mészáros Csoport közleményt adott ki, melyben leszögezték: az Envirotis Holding Zrt.-nél éves osztalékkifizetés történt, amely minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak és a vonatkozó vállalatirányítási szabályoknak. A cég tőkehelyzete és likviditása az osztalék kifizetése után is stabil.

Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa/Fotó: MTI

A Hang.hu cikkében az az állítás is szerepel, hogy megkezdték a cég vagyonelemeinek értékesítését, az elmúlt napokban a holding tatai és oroszlányi cégeitől 200-300 millió forint értékben szállítottak el gépeket. 

Ezzel kapcsolatban a cégcsoport közölte: a géppark mozgatása nem rendkívüli intézkedés, hanem a vállalat működéséhez kapcsolódó, természetes logisztikai és kapacitásoptimalizálási folyamat része. Az érintett eszközök az adott telephelyeken jelenleg nincsenek használatban, ezért más, működés szempontjából indokolt telephelyre kerültek átszállításra, nem kerültek értékesítésre.

A Mészáros Csoport azt az állítást is cáfolta a cikkből, hogy akár 200-250 dolgozójuktól is megválhatnak. A cégcsoport ennek kapcsán megerősítette az április 14-i, Magyar Nemzet által is szemlézett sajtóközleményükben foglaltakat: a Mészáros Csoport működésének alapját a továbbiakban is a tudatos, stabil és felelős üzleti döntéshozatal képezi. A cégcsoport biztos pénzügyi háttérrel és fejlesztéseket célzó határozott stratégiai vízióval rendelkezik, tervei között olyan beruházások szerepelnek, amelyekkel garantálja az eredményorientált, innovatív növekedést.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
