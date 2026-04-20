Valótlanságokat állított egy lap Mészáros Lőrinc egyik cégéről, tételes cáfolattal reagált a vállalatcsoport

A Hang.hu portálon április 17-én megjelent egy cikk, mely szerint elmúlt napokban mintegy 4,4 milliárd forintot vontak ki a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Envirotis Holding Zrt.-ből. Az írás szerzője belsős informátorokra hivatkozva úgy fogalmazott, ez gyakorlatilag a cégcsoport teljes likvid vagyona volt, és alig két-három havi bér kifizetésére elegendő pénz maradhatott az Envirotis számláin. A fenti állításokra reagálva a Mészáros Csoport közleményt adott ki, melyben leszögezték: az Envirotis Holding Zrt.-nél éves osztalékkifizetés történt, amely minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak és a vonatkozó vállalatirányítási szabályoknak. A cég tőkehelyzete és likviditása az osztalék kifizetése után is stabil.

Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa/Fotó: MTI

A Hang.hu cikkében az az állítás is szerepel, hogy megkezdték a cég vagyonelemeinek értékesítését, az elmúlt napokban a holding tatai és oroszlányi cégeitől 200-300 millió forint értékben szállítottak el gépeket.

Ezzel kapcsolatban a cégcsoport közölte: a géppark mozgatása nem rendkívüli intézkedés, hanem a vállalat működéséhez kapcsolódó, természetes logisztikai és kapacitásoptimalizálási folyamat része. Az érintett eszközök az adott telephelyeken jelenleg nincsenek használatban, ezért más, működés szempontjából indokolt telephelyre kerültek átszállításra, nem kerültek értékesítésre.

A Mészáros Csoport azt az állítást is cáfolta a cikkből, hogy akár 200-250 dolgozójuktól is megválhatnak. A cégcsoport ennek kapcsán megerősítette az április 14-i, Magyar Nemzet által is szemlézett sajtóközleményükben foglaltakat: a Mészáros Csoport működésének alapját a továbbiakban is a tudatos, stabil és felelős üzleti döntéshozatal képezi. A cégcsoport biztos pénzügyi háttérrel és fejlesztéseket célzó határozott stratégiai vízióval rendelkezik, tervei között olyan beruházások szerepelnek, amelyekkel garantálja az eredményorientált, innovatív növekedést.