Rendkívüli közleményt adott ki a Mészáros-csoport, ezek a terveik a jövőre nézve

A Mészáros-csoport, mint Magyarország egyik legnagyobb privát versenypiaci munkáltatója elkötelezett abban, hogy továbbra is erősítse a hazai nemzetgazdaságot, annak meghatározó szereplője maradjon. Stratégiai célja, hogy hosszú távon is értéket teremtsen gazdasági és politikai környezettől függetlenül, működésük alapját a továbbiakban is a tudatos, stabil és felelős üzleti döntéshozatal képezi – írta a cégcsoport keddi közleményében a választások eredményére reagálva.

Mészáros Lőrinc, a Mészáros-csoport tulajdonosa. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Hozzátették: meggyőződésük, hogy a fenntartható növekedés kulcsa a következetesen átgondolt építkezés, ezért változatlanul azon dolgoznak, hogy a hazai és a nemzetközi jelenlétüket erősítsék. A cégcsoport biztos pénzügyi háttérrel és fejlesztéseket célzó határozott stratégiai vízióval rendelkezik, tervei között olyan beruházások szerepelnek, amelyekkel képes az eredményorientált, innovatív és stabil növekedésre.

Közleménye végén a Mészáros-csoport hangsúlyozta, a jövőben is arra törekszenek, hogy megbízható, kiszámítható stratégiai partnerként legyenek jelen a piacon.