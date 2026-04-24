Honnan lesz kerozin a nyári csúcsszezonban - ezek a források jöhetnek talán szóba

A nyári turisztikai szezonban megugrik a repülések iránti igény, amely miatt a jelenlegihez képest mintegy negyven százalékkal erősödik a repülőgép-üzemanyag iránti kereslet. Amennyiben a légitársaságok nem tudnak elegendő üzemanyagot beszerezni a nyári szezonra, zavar keletkezhet az európai légiközlekedésben – vélik a szakértők.

2026. 04. 24. 13:38
Birol a múlt héten arra figyelmeztetett, hogy Európa hat héten belül kifogyhat a repülőgép-üzemanyagból, amit elemzők is hasonlóan látnak. 

A történelem legnagyobb energiabiztonsági fenyegetésével állunk szemben

– mondta csütörtökön a CNBC-nek. Számos európai ország gazdasága függ attól a növekedéstől, amelyet a nyári légi forgalom hoz. Az ACI Europe adatai szerint a légi összeköttetés 851 milliárd euróval járul hozzá az európai GDP-hez, és 14 millió munkahelyet támogat.

A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség adatai szerint a repülőgép-üzemanyag ára március végére százhárom százalékkal emelkedett az előző hónaphoz képest. A légitársaságok jellemzően egy számjegyű működési árréssel dolgoznak, és bevételeik húsz–negyven százalékát költik üzemanyagra, így a növekvő jet fuel árak működési veszteségbe taszítják az ágazatot – mondta Alex Irving, a Bernstein európai közlekedési részvényelemzésének vezetője a CNBC-nek.

Irving szerint a nyereségesség fenntartásához magasabb jegyárak szükségesek, de ez elidegenítheti az utasokat. A légitársaságok kénytelenek lesznek költséget csökkenteni kapacitáscsökkentéssel és járatritkítással, hogy támogassák a magasabb jegyárakat.

Néhány légitársaság már megkezdte a járatok és útvonalak csökkentését. 

  • A német Lufthansa októberig húszezer rövid távú járatot töröl, ami negyvenezer tonna repülőgép-üzemanyagot takarít meg, és megszünteti a veszteséges járatokat.
  • A skandináv SAS közölte, hogy áprilisban ezer járatot töröl az üzemanyagköltségek miatt, 
  • míg a holland KLM nyolcvan járattal csökkenti kapacitását a növekvő kerozinárak miatt.
  • A diszkont légitársaság EasyJet 540–560 millió fontos veszteséget jelentett a március 31-ig tartó hat hónapra, és jelezte, hogy márciusban további 25 millió font üzemanyagköltséggel szembesült. A társaság szerint az év hátralévő részére gyengébb foglalások látszanak, mivel az utasok kivárnak a jegyvásárlással.

Utóbbi légitársaság nyári üzemanyagának már a hetven százaléka meg van, tonnánként 706 dolláros áron rögzítve. A fennmaradó rész továbbra is ki van téve az árak ingadozásának. Irving úgy látja, még ha a légitársaságok növelik a fedezeti ügyleteket, akkor is szükség lesz járatcsökkentésekre és áremelésekre.

Az európaiaknak érdemes közelebbi úti célt választaniuk

Stephen Furlong, a Davies vezető közlekedési és logisztikai elemzője szerint a légitársaságok reakciói a növekvő üzemanyagárakra a „nyereségesség megerősítését” célozzák. Bizonyos esetekben csökkentik a járatsűrűséget és a nagy frekvenciájú útvonalakat, mert egyes járatok ilyen magas olajárak mellett már nem érik meg – mondta Furlong a CNBC-nek, hozzátéve, hogy a légitársaságok a tervezettnél korábban vonják ki a régebbi, kevésbé üzemanyag-hatékony repülőgépeket is.

Egy másik lépés a veszteséges üzletágak megszüntetése. A Lufthansa április 16-án bejelentette, hogy bezárja leányvállalatát, a Lufthansa Cityline-t a további veszteségek csökkentése érdekében. Furlong szerint az utasok a bizonytalanság miatt közelebbi úti célokat választhatnak.

Rövid távon valószínűleg nő a kereslet a lakóhelyhez közelebbi nyaralások iránt, például Spanyolország, Portugália és Franciaország felé, szemben a kelet-mediterrán térséggel 

– prognosztizálta.

