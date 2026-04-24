Honnan lesz kerozin a nyári csúcsszezonban - ezek a források jöhetnek talán szóba

Birol a múlt héten arra figyelmeztetett, hogy Európa hat héten belül kifogyhat a repülőgép-üzemanyagból, amit elemzők is hasonlóan látnak.

A történelem legnagyobb energiabiztonsági fenyegetésével állunk szemben

– mondta csütörtökön a CNBC-nek. Számos európai ország gazdasága függ attól a növekedéstől, amelyet a nyári légi forgalom hoz. Az ACI Europe adatai szerint a légi összeköttetés 851 milliárd euróval járul hozzá az európai GDP-hez, és 14 millió munkahelyet támogat.

A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség adatai szerint a repülőgép-üzemanyag ára március végére százhárom százalékkal emelkedett az előző hónaphoz képest. A légitársaságok jellemzően egy számjegyű működési árréssel dolgoznak, és bevételeik húsz–negyven százalékát költik üzemanyagra, így a növekvő jet fuel árak működési veszteségbe taszítják az ágazatot – mondta Alex Irving, a Bernstein európai közlekedési részvényelemzésének vezetője a CNBC-nek.

Irving szerint a nyereségesség fenntartásához magasabb jegyárak szükségesek, de ez elidegenítheti az utasokat. A légitársaságok kénytelenek lesznek költséget csökkenteni kapacitáscsökkentéssel és járatritkítással, hogy támogassák a magasabb jegyárakat.

Néhány légitársaság már megkezdte a járatok és útvonalak csökkentését.

A német Lufthansa októberig húszezer rövid távú járatot töröl, ami negyvenezer tonna repülőgép-üzemanyagot takarít meg, és megszünteti a veszteséges járatokat.

A skandináv SAS közölte, hogy áprilisban ezer járatot töröl az üzemanyagköltségek miatt,

míg a holland KLM nyolcvan járattal csökkenti kapacitását a növekvő kerozinárak miatt.

A diszkont légitársaság EasyJet 540–560 millió fontos veszteséget jelentett a március 31-ig tartó hat hónapra, és jelezte, hogy márciusban további 25 millió font üzemanyagköltséggel szembesült. A társaság szerint az év hátralévő részére gyengébb foglalások látszanak, mivel az utasok kivárnak a jegyvásárlással.

Utóbbi légitársaság nyári üzemanyagának már a hetven százaléka meg van, tonnánként 706 dolláros áron rögzítve. A fennmaradó rész továbbra is ki van téve az árak ingadozásának. Irving úgy látja, még ha a légitársaságok növelik a fedezeti ügyleteket, akkor is szükség lesz járatcsökkentésekre és áremelésekre.