Otthon start: változhat-e a törlesztőrészlet, ha ötéves a kamatperiódus?

Bár a fix 3 százalékos hitel a piac meghatározó konstrukciójává vált, működésének egyik kulcseleme továbbra is félreértések forrása. A Money.hu elemzése szerint sokan tévesen gondolják, hogy az ötévente módosítható kamat az Otthon start törlesztőrészletét is érintheti.

2026. 04. 07. 9:39
Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztőség
A Magyar Nemzeti Bank adatai alapján 2026 februárjában összesen 245,5 milliárd forint értékben kötöttek új lakáshitel-szerződéseket, ami enyhe csökkenést jelent a januári 253,8 milliárd forinthoz képest. A kihelyezések döntő része, kicsivel több mint négyötöde támogatott konstrukció volt − írja elemzésében a Money.hu.

Az Otthon start valóban tartalmaz változást is, de az ügyfél végig azonos törlesztőrészletet fizet. Fotó: Székelyhidi Balázs

Az Otthon start program önmagában 178 milliárd forinttal járult hozzá a februári volumenhez, és a 2025. szeptemberi indulása óta már összesen 958 milliárd forint értékben kötöttek szerződéseket a konstrukció keretében. A fix, legfeljebb 3 százalékos kamat ígérete rövid idő alatt a piac egyik legerősebb vonzerejévé vált.

A konstrukció lényege, hogy az állam kamattámogatással biztosítja: az ügyfelek által fizetett kamat legfeljebb 3 százalék marad akár a teljes, maximum 25 éves futamidő alatt. Ez 

a jelenlegi piaci környezetben jelentős előnyt jelent, hiszen a piaci lakáshitelek kamata ennél érdemben magasabb, így a havi törlesztőrészlet is jóval nagyobb lehet.

A bizonytalanság abból fakad, hogy a jogszabály szerint a kölcsön ügyleti kamata a kamattámogatás időszaka alatt ötévente módosítható. Ezt sokan úgy értelmezik, hogy a hitel kamata is változhat.

„Bár az Otthon startot fix 3 százalékos hitelként is emlegetik, sokakban felmerül a kérdés, hogy az akár 25 éves futamidő alatt változhat-e ez a kamat. Ez a bizonytalanság egy, a kormányrendeletben szereplő megfogalmazásból ered, amely szerint a kölcsön ügyleti kamata a kamattámogatás időszaka alatt ötévente módosítható. Fontos azonban, hogy 

ez a rendelkezés az ügyleti kamatra vonatkozik, nem pedig arra a kamatra, amelyet az ügyfél ténylegesen fizet.

 A két fogalom között lényeges különbség van” – figyelmeztet Garam Dániel, a Money.hu hitelszakértője.

Az Otthon start hitel esetében a bank által meghatározott ügyleti kamatból az állam kamattámogatást biztosít, így alakul ki az ügyfél által fizetett kamat, amely legfeljebb három százalék lehet.

Ez azt jelenti, hogy az ötévente történő kamatmódosítás elsősorban azt befolyásolja, mekkora támogatást fizet az állam – nem pedig azt, hogy mennyit fizet az ügyfél. Emelkedő kamatkörnyezetben a támogatás nő, csökkenő kamatoknál pedig mérséklődhet, miközben a hitelfelvevő törlesztőrészlete változatlan marad, amennyiben a jogosultsági feltételek teljesülnek.

Valódi változás csak akkor történik, ha a kamattámogatás megszűnik. Ez több esetben is bekövetkezhet: 

  • például ha az igénylő valótlan adatot ad meg, 
  • jogosulatlanul veszi igénybe a hitelt, 
  • vagy megsérti a felhasználási feltételeket. 

A támogatás elvesztéséhez vezethet az ingatlan öt éven belüli eladása vagy nem lakáscélú hasznosítása, haszonélvezeti jog bejegyzése, illetve építés esetén a vállalt határidők nem teljesítése vagy az ingatlan lebontása. Ilyenkor a hitel kamatozása piaci szintre emelkedik, és az addig igénybe vett kamattámogatást is vissza kell fizetni. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

