gyümölcstermesztésmagyar szamócaszamócatermés

Szamócaszezon árkörképpel: miért rontja a magyar termelők piacát a román import?

Az üzletekben és a piacokon megjelent nagyobb mennyiségben a szamóca. A hazai termés mellett importra is szorulunk, a jól ismert görög és spanyol gyümölcs mellett azonban a román szamóca főszezonban jelentősen lenyomja az árakat. Az ágazat évek óta munkaerőhiánnyal küzd, márpedig a szamócát gyorsan kell leszedni, ha érik, így komoly kihívásokkal kell szembenézniük a termelőknek.

Lengyel Gabriella
2026. 04. 25. 6:54
illusztráció Fotó: Varga György Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az idei szezon eddig tehát jelentős fagykároktól és növényvédelmi problémáktól mentesen alakul, mégsem mondhatjuk, hogy nincs miért aggódni: Spanyolországban a legnagyobb termesztőkörzet (Huelva) a hideg és csapadékos időjárás miatt „megfázott” ugyan, és késésben is van, viszont Görögországban kiváló időjárási körülmények között, korán indult meg a szezon. 

Import szamócaárak idén tavasszal

Az eddigi tapasztalatok szerint a magyarországi kiskereskedelmi láncokban szinte tarol az olcsó görög szamóca, a 2000 Ft/kg körüli árszinttel a magyar termelők egyszerűen nem tudnak versenyezni – most még ebben a korai időszakban legalábbis semmiképp, mivel jelenleg még a költségesebb, fűtött és hajtatott termelési módokból származik a hazai termés - magyarázza a szakértő.

Hazánkban szamócát jelenleg a termőfelület mintegy 1/3-át szabadföldön, közel 2/3-át pedig valamilyen takarás alatt termesztünk. A takart felületnek kb. a fele nem valódi hajtatott termesztésnek, hanem inkább esővédő fóliatakarásnak minősíthető, és hozzávetőlegesen a másik fele a fólia vagy az üvegház (bár utóbbi elenyésző hányadban vesz részt a termelésben). Magyarországon korszerű üvegházakban jellemzően nem termelnek szamócát, csak a 10-30 éves, zöldségtermesztésből „visszamaradt”, felújított üvegházakat hasznosítják ilyen módon, de ezek területe is mindössze néhány tíz hektárra tehető.

 A fűtött fóliákban vagy üvegházakban (ami nagyon kis felületet jelent) április elején már indul a szüret, míg a fűtetlen termesztőberendezésekben április közepén, második felében számolhatunk a betakarítás megindulásával. Ettől kezdve tehát már van magyar szamóca a piacon, de nagyobb mennyiségben csak május első felében, a szabadföldi kultúrák betakarításának megindulásával jelenik meg a magyar szamóca, és – az időjárás alakulásától függően június első felében, illetve közepén fejeződik be a szezon.

Hazánkban jelentősebb termelés folyik a 

  • Szentendrei-szigeten, 
  • Nagykőrös-Lajosmizse-Nyársapát,
  • Szatymaz-Zsombó térségében. Jó tendencia, hogy egyre több termelő igyekszik termesztőberendezésbe áttenni a kultúrát. Ezzel korábbi piaci megjelenést, nagyobb hozamokat és az időjárási kitettség elleni védelmet lehet biztosítani.

 

Mennyibe kerül a magyar szamóca?

A magyar szamóca fogyasztói ára 

áprilisban még jellemzően a 2000-4000 Ft/kg tartományban mozog (idén április végén a nagybani piacokon a „nagy” szamócát 3500 Ft/kg, a „kis” gyümölcsöt pedig jellemzően 2800 Ft/kg körül kínálják),

 mert a jóval magasabb termelési költséggel járó fóliás termesztésből származik a gyümölcs. Ebben az időszakban szokványos, hogy a spanyol, illetve idén különösen a görög szamóca sokkal olcsóbban (kb. féláron) van jelen a piacokon, köszönhetően elsősorban annak, hogy ezen országokban ilyenkor már a szabadföldi termelésből származik a termés. Ennek ellenére sok hazai fogyasztó már most a drágább, de sokkal jobb ízű magyar szamócát részesíti előnyben. A Magyarországon termett szamóca nem pusztán hazaszeretetből jobb ízű, hanem azért, mert egyrészt a hazai termelők egyrészt teljes biológiai érettség állapotában, azaz magas cukor- és ízanyagtartalom mellett szedhetik le a termést, másrészt az utóbbi évtizedekben kifejezetten olyan fajtákat termesztünk, amelyek ízességre és nem szállíthatóságra lettek kinemesítve – egy több ezer kilométeren keresztül, több napig szállított görög vagy spanyol szamócafajtánál más szempontok dominálnak. A nagy mennyiségben piacra kerülő magyar szabadföldi állományok szedése várhatóan május 5-10. között kezdődik meg - foglalta össze az ágazat helyzetét lapunknak a Fruitweb. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
