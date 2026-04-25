Szamócaszezon árkörképpel: miért rontja a magyar termelők piacát a román import?

Az idei szezon eddig tehát jelentős fagykároktól és növényvédelmi problémáktól mentesen alakul, mégsem mondhatjuk, hogy nincs miért aggódni: Spanyolországban a legnagyobb termesztőkörzet (Huelva) a hideg és csapadékos időjárás miatt „megfázott” ugyan, és késésben is van, viszont Görögországban kiváló időjárási körülmények között, korán indult meg a szezon.

Import szamócaárak idén tavasszal

Az eddigi tapasztalatok szerint a magyarországi kiskereskedelmi láncokban szinte tarol az olcsó görög szamóca, a 2000 Ft/kg körüli árszinttel a magyar termelők egyszerűen nem tudnak versenyezni – most még ebben a korai időszakban legalábbis semmiképp, mivel jelenleg még a költségesebb, fűtött és hajtatott termelési módokból származik a hazai termés - magyarázza a szakértő.

Hazánkban szamócát jelenleg a termőfelület mintegy 1/3-át szabadföldön, közel 2/3-át pedig valamilyen takarás alatt termesztünk. A takart felületnek kb. a fele nem valódi hajtatott termesztésnek, hanem inkább esővédő fóliatakarásnak minősíthető, és hozzávetőlegesen a másik fele a fólia vagy az üvegház (bár utóbbi elenyésző hányadban vesz részt a termelésben). Magyarországon korszerű üvegházakban jellemzően nem termelnek szamócát, csak a 10-30 éves, zöldségtermesztésből „visszamaradt”, felújított üvegházakat hasznosítják ilyen módon, de ezek területe is mindössze néhány tíz hektárra tehető.