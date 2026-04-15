Egyre többen döntenek a tartós befektetési számla mellett, és jó okuk van rá

A Magyar Nemzeti Bank április elején tette közzé a befektetési szolgáltatók értékpapír-állományának 2025. végi helyzetéről szóló közleményét. Ez alapján a tartós befektetési számlák (tbsz-ek) száma 34 százalékkal nőtt egy év alatt, 2025 decemberében már közel 520 ezernél járt, és az ezeken tartott vagyon is jelentősen, 28 százalékkal megugrott. Az átlagösszeg 14,4–16 millió forint körül maradt. A tavalyi év során fokozatos lassulás mellett is folyamatos volt a növekedés: míg 2025 márciusában az előző negyedévhez képest 17,22 százalékkal nőtt a tbsz-ek száma, a második negyedévre 9,05 százalékkal, a harmadikra 3,15 százalékkal, a negyedikre pedig 1,82 százalékkal lett több.

Sok pénz megspórolható a tartós befektetési számlákkal

A tbsz-ek népszerűsége növekedésének hátterében feltehetően az áll, hogy akik ezt választják, megspórolhatják a 15 százalékos kamatadót (szja) és a 13 százalékos szociális hozzájárulást (szocho), vagyis összesen 28 százaléknyi adót – derül ki a Money.hu elemzéséből.

„A tbsz számlák azután lettek igazán népszerűek, hogy 2023 júliusában a kormány a 15 százalékos kamatadó mellé 13 százalék szochót is kivetett a kamatnyereségekre. A tbsz-ek száma ennek hatására 274 ezerről 519 ezerre nőtt azóta, vagyis majdnem megduplázódott. A 2025-ben látott 34 százalékos emelkedés annak fényében érthető, hogy 5 év alatt a tbsz-szel 28 százalék adót lehet megspórolni, ami nem elhanyagolható” – magyarázta el a jelenség hátterét a Money.hu pénzügyi elemzője, Richter Ádám.

A tbsz egy olyan számlatípus, amivel a befektetésekre vonatkozó adók (kamatadó, osztalékadó, szocho, árfolyamnyereség-adó) mértéke 3 év alatt mérsékelhető, 5 év alatt pedig akár nullára csökkenthető.

Kétféle tbsz-típus létezik, ezeket keverni nem lehet: az egyiken lekötött forintbetét helyezhető el, a másikon értékpapír típusú befektetések (például részvény, befektetési jegy, kötvény) tarthatóak.

Szintén népszerűek a nyugdíj-előtakarékossági számlák (nyesz), amelyek csak annyiban térnek el a tbsz-ektől, hogy csak nyugdíjba vonuláskor (minimum 10 év elteltével) lehet adómentesen hozzáférni. Mivel egy év alatt közel 6700-an nyitottak ilyen számlát, ma már több mint 100 000 aktív számla van, melyeken átlagosan 6,2 millió forintot tárolnak.