adózáshatáridőturizmusfejlesztési hozzájárulás

Fontos közelgő határidőre hívja fel a figyelmet az adóhatóság

Számos adózót érintő fontos határidőre hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), amely levélben értesíti azokat, akik online számlaadataik, pénztárgépadataik és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnak (NTAK) küldött adatok alapján, idei forgalmuk után érintettek lehetnek. Érdemes figyelni a a turizmusfejlesztési hozzájárulásra kötelezetteknek, mert az adóhatóság ennek megfizetését is ellenőrzi.

2026. 04. 10. 9:22
Forrás: Hop On Hop Off Budapest
Április 20-ig kell befizetnie a turizmusfejlesztési hozzájárulást az erre kötelezetteknek – hívta fel a figyelmet pénteki közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

turizmusfejlesztési hozzájárulás
Az étel, és a helyben készített, nem alkoholtartalmú ital forgalmazása után is fizetni kell turizmusfejlesztési hozzájárulást/ Fotó: Szabó Gábor / Time Out Market

A hivatal április közepén kezdődött levélkampányával azokat a vállalkozásokat keresi meg, amelyek az NTAK-rendszerben teljesített adatszolgáltatásaik, online pénztárgép-adataik és online számlaadat-szolgáltatásaik alapján 2026. január 1-től rendelkezhetnek olyan értékesítéssel, mely alapján turizmusfejlesztési hozzájárulást kell fizetniük. A felhívás mellett a NAV-levél minden fontos információt tartalmaz az adó bevallásáról és befizetéséről.

Kiket érint a turizmusfejlesztési hozzájárulás?

Turizmusfejlesztési hozzájárulást 

  • az étkezőhelyi vendéglátásban az étel, és a helyben készített, nem alkoholtartalmú ital forgalmazása, 
  • a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás, 
  • valamint bizonyos esetekben a "hop on hop off" buszos városnéző szolgáltatás után kell fizetni. 

A NAV azt írja:

a hozzájárulás alapja a szolgáltatás áfa nélküli ellenértéke, mértéke pedig 4 százalék, kivéve 2026. február 1-jétől az étterem, cukrászda vendéglátással kapcsolatos, hozzájárulás köteles szolgáltatásokat, amikortól az adómértéke 2 százalék.

A csökkentett adómértéket kell alkalmazni a február 1-jét magában foglaló adómegállapítási időszakra is - ismertette a NAV.

Így kell befizetni

A hozzájárulást a havi és negyedéves bevallásra kötelezetteknek 2026. április 20-ig, a 26TFEJLH-nyomtatványon kell bevallaniuk, amely elérhető az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA).

 A befizetés határideje is április 20., a hozzájárulást a 10032000-01079122 számlaszámra, a 310-es adónemkódra kell megfizetni. Érdemes időben lépni a bevallással és a befizetéssel, és nemcsak a szankciók miatt, hanem azért is, mert a NAV revizorai a helyszíni ellenőrzéseken a számla- és nyugtaadás, valamint az online pénztárgépek használata mellett a turizmusfejlesztési hozzájárulással kapcsolatos kötelezettségek teljesítését is vizsgálják - figyelmeztetett a hivatal.

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A NATO-bővítés talán legismertebb ellenzője a hidegháború szellemi atyja, a Marshall-terv kitalálója, George Kennan volt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

