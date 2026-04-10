Fontos közelgő határidőre hívja fel a figyelmet az adóhatóság

Április 20-ig kell befizetnie a turizmusfejlesztési hozzájárulást az erre kötelezetteknek – hívta fel a figyelmet pénteki közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Az étel, és a helyben készített, nem alkoholtartalmú ital forgalmazása után is fizetni kell turizmusfejlesztési hozzájárulást/ Fotó: Szabó Gábor / Time Out Market

A hivatal április közepén kezdődött levélkampányával azokat a vállalkozásokat keresi meg, amelyek az NTAK-rendszerben teljesített adatszolgáltatásaik, online pénztárgép-adataik és online számlaadat-szolgáltatásaik alapján 2026. január 1-től rendelkezhetnek olyan értékesítéssel, mely alapján turizmusfejlesztési hozzájárulást kell fizetniük. A felhívás mellett a NAV-levél minden fontos információt tartalmaz az adó bevallásáról és befizetéséről.

Kiket érint a turizmusfejlesztési hozzájárulás?

Turizmusfejlesztési hozzájárulást

az étkezőhelyi vendéglátásban az étel, és a helyben készített, nem alkoholtartalmú ital forgalmazása,

a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás,

valamint bizonyos esetekben a "hop on hop off" buszos városnéző szolgáltatás után kell fizetni.

A NAV azt írja:

a hozzájárulás alapja a szolgáltatás áfa nélküli ellenértéke, mértéke pedig 4 százalék, kivéve 2026. február 1-jétől az étterem, cukrászda vendéglátással kapcsolatos, hozzájárulás köteles szolgáltatásokat, amikortól az adómértéke 2 százalék.

A csökkentett adómértéket kell alkalmazni a február 1-jét magában foglaló adómegállapítási időszakra is - ismertette a NAV.

Így kell befizetni

A hozzájárulást a havi és negyedéves bevallásra kötelezetteknek 2026. április 20-ig, a 26TFEJLH-nyomtatványon kell bevallaniuk, amely elérhető az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA).

A befizetés határideje is április 20., a hozzájárulást a 10032000-01079122 számlaszámra, a 310-es adónemkódra kell megfizetni. Érdemes időben lépni a bevallással és a befizetéssel, és nemcsak a szankciók miatt, hanem azért is, mert a NAV revizorai a helyszíni ellenőrzéseken a számla- és nyugtaadás, valamint az online pénztárgépek használata mellett a turizmusfejlesztési hozzájárulással kapcsolatos kötelezettségek teljesítését is vizsgálják - figyelmeztetett a hivatal.