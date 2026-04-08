Rendkívüli

Aranykonvoj: elképesztő leleplező felvételt tett közzé a NAV, hamisítás történhetett + videó

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
brenthessenszabályautósokbildnémet

Hiába esik az olaj ára a világpiacon, a német autósokat ez nem boldogítja

Miközben a világpiacon az amerikai–iráni tűzszünet hírére végre csökkenésnek indult a kőolaj ára, Németországban soha nem látott magasságokba szöktek az üzemanyagárak. A német kormány által április elsején bevezetett új, tehermentesítőnek szánt üzemanyagár-szabályozás csúfosan visszafelé sült el. A húsvéti hosszú hétvégén a német autósok sokkos állapotban szembesültek a kútoszlopokon virító, helyenként a három eurót is meghaladó literenkénti árakkal.

Schweickhardt Gyula
2026. 04. 08. 9:02
Brüsszel az üzemanyag ársapka kivezetését követeli
Brüsszel az üzemanyag ársapka kivezetését követeli
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szerda reggelre jelentős fordulat állt be a nemzetközi energiapiacokon. Az Egyesült Államok és Irán között létrejött, a Hormuzi-szoros újranyitását is magában foglaló kéthetes tűzszünet hírére a kőolaj ára csökkenésnek indult. Röviddel reggel 7 óra után a Brent típusú olaj hordónkénti ára 13 százalékos zuhanással 95,10 dollárra, míg az amerikai WTI 14 százalékos eséssel 96,75 dollárra csökkent. Ám ez egyelőre egyáltalán nem vigasztalja a német autósokat, akik a saját bőrükön tapasztalják meg az elmúlt hetek közel-keleti feszültségének és egy elhibázott belföldi üzemanyagár-szabályozásnak a drámai következményeit. A Bild beszámolója szerint a húsvéti hosszú hétvégén a német autósok történelmi rekordokat jelentő összegekkel szembesültek a töltőállomásokon. A drágulás mértéke és a kialakult káosz nyomán kijelenthető, hogy a német kormányzat legújabb piaci beavatkozása teljes kudarcot vallott.

Nem működik a 12 órás szabály, változatlanul szárnyalnak a német üzemanyagárak. / Illusztráció. / Fotó: Hegedűs Márk
A visszájára sült el a 12 órás üzemanyagszabály

A német kormány április 1-jén vezetett be egy új szabályozást, az úgynevezett 12 órás szabályt. Ennek értelmében a benzinkutak naponta csak egyszer, pontban délben emelhetnek árat, csökkenteni viszont bármennyiszer lehetőségük van. A jogalkotó célja az autósok tehermentesítése és a kiszámíthatóság megteremtése lett volna. A valóságban azonban épp az ellenkezője történt: a bevezetés óta az árak még magasabbra kúsztak, a kutak pedig a déli határidő előtt drasztikus, sokkszerű emeléseket hajtanak végre.

Hol tartanak most?

A német autósok beszámolói szerint az áremelkedés mértéke sokkoló. A Hessen tartományban található Eschborn egyik kútjánál vasárnap a dízel literje elérte az elképesztő, 3,16 eurót (több mint 1200 forintot), az E5-ös szuperbenziné pedig a 3,03 eurót. Bár az árakat később némileg mérsékelték – 2,78 euróra a dízel és 2,63 euróra a benzin esetében –, az országos átlag is riasztó maradt.

Vasárnap dél után a szuperbenzin átlagára 2,30 euróra (közel 900 forintra), az E10-esé 2,24 euróra, a dízelé pedig abszolút rekordot jelentő 2,49 euróra (nagyjából 980 forintra) ugrott. A drágulás üteme elképesztő:

  •  egy hét leforgása alatt a szuperbenzin 18 centtel, 
  • az E10-es 23 centtel,
  •  a dízel pedig 22 centtel lett drágább literenként.

A 12 órás szabály okozta anomáliát jól mutatja, hogy az árak rövid idő alatt is radikálisan változnak. Vasárnap dél előtt kevéssel a szuperbenzin még 2,23 euró, az E10-es 2,17 euró, a dízel pedig 2,42 euró volt, ami egyetlen pillanat alatt, délben 7 centes ugrást jelentett.

Jó szabályozás nélkül nincs értelme

A németországi példa rávilágít arra, milyen katasztrofális következményekkel járhat a fogyasztókra nézve a nemzetközi olajpiaci ellátási láncok tartós sérülése, kombinálva egy rosszul megtervezett belföldi árszabályozással. 

A német autósok számára a tankolás luxussá vált, és egyelőre hiába esik az olaj ára a világpiacon, a benzinkutakon ennek még nyoma sincs.

Ezzel szemben Magyarországon a kormányzat által bevezetett, és szigorúan ellenőrzött hatósági árak valódi védőhálót jelentenek a lakosság és a vállalkozások számára. Nálunk a 95-ös benzin 595, míg a gázolaj 615 forintos rögzített áron tankolható, megóva a magyar autósokat a németországihoz hasonló, drasztikus piaci kilengésektől.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.