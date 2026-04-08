Hiába esik az olaj ára a világpiacon, a német autósokat ez nem boldogítja

Szerda reggelre jelentős fordulat állt be a nemzetközi energiapiacokon. Az Egyesült Államok és Irán között létrejött, a Hormuzi-szoros újranyitását is magában foglaló kéthetes tűzszünet hírére a kőolaj ára csökkenésnek indult. Röviddel reggel 7 óra után a Brent típusú olaj hordónkénti ára 13 százalékos zuhanással 95,10 dollárra, míg az amerikai WTI 14 százalékos eséssel 96,75 dollárra csökkent. Ám ez egyelőre egyáltalán nem vigasztalja a német autósokat, akik a saját bőrükön tapasztalják meg az elmúlt hetek közel-keleti feszültségének és egy elhibázott belföldi üzemanyagár-szabályozásnak a drámai következményeit. A Bild beszámolója szerint a húsvéti hosszú hétvégén a német autósok történelmi rekordokat jelentő összegekkel szembesültek a töltőállomásokon. A drágulás mértéke és a kialakult káosz nyomán kijelenthető, hogy a német kormányzat legújabb piaci beavatkozása teljes kudarcot vallott.

Nem működik a 12 órás szabály, változatlanul szárnyalnak a német üzemanyagárak. Illusztráció Fotó: Hegedűs Márk

A visszájára sült el a 12 órás üzemanyagszabály

A német kormány április 1-jén vezetett be egy új szabályozást, az úgynevezett 12 órás szabályt. Ennek értelmében a benzinkutak naponta csak egyszer, pontban délben emelhetnek árat, csökkenteni viszont bármennyiszer lehetőségük van. A jogalkotó célja az autósok tehermentesítése és a kiszámíthatóság megteremtése lett volna. A valóságban azonban épp az ellenkezője történt: a bevezetés óta az árak még magasabbra kúsztak, a kutak pedig a déli határidő előtt drasztikus, sokkszerű emeléseket hajtanak végre.

Hol tartanak most?

A német autósok beszámolói szerint az áremelkedés mértéke sokkoló. A Hessen tartományban található Eschborn egyik kútjánál vasárnap a dízel literje elérte az elképesztő, 3,16 eurót (több mint 1200 forintot), az E5-ös szuperbenziné pedig a 3,03 eurót. Bár az árakat később némileg mérsékelték – 2,78 euróra a dízel és 2,63 euróra a benzin esetében –, az országos átlag is riasztó maradt.

Vasárnap dél után a szuperbenzin átlagára 2,30 euróra (közel 900 forintra), az E10-esé 2,24 euróra, a dízelé pedig abszolút rekordot jelentő 2,49 euróra (nagyjából 980 forintra) ugrott. A drágulás üteme elképesztő:

egy hét leforgása alatt a szuperbenzin 18 centtel,

az E10-es 23 centtel,

a dízel pedig 22 centtel lett drágább literenként.

A 12 órás szabály okozta anomáliát jól mutatja, hogy az árak rövid idő alatt is radikálisan változnak. Vasárnap dél előtt kevéssel a szuperbenzin még 2,23 euró, az E10-es 2,17 euró, a dízel pedig 2,42 euró volt, ami egyetlen pillanat alatt, délben 7 centes ugrást jelentett.