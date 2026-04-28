Varga Mihály a Tisza Pártról és az euró esetleges bevezetéséről is beszélt

– A költségvetés tekintetében látnak kockázatokat – mondta Varga, hozzátéve, hogy a hiánycél 81 százaléka teljesült március végéig. Ugyanakkor jelezte, hogy bizonytalanság övezi az új kormány intézkedései miatt a hiány alakulását.

Újságírói kérdésre elmondta, hogy a választás óta Orbán Viktorral egy telefonbeszélgetése volt, megköszönte a közös munkát. Magyar Péter leendő miniszterelnökkel nem volt ilyen beszélgetés.

A jegybanki függetlenség kapcsán arra mutatott rá, hogy az unió működését biztosító szerződés világossá teszi a jegybank működésének kereteit.

– Mindig is hangsúlyoztuk, hogy a jegybank nem egy elefántcsonttoronyban működik, minden intézménnyel együttműködünk – tette hozzá. Azt tapasztalja, hogy ha a leendő új kormány tiszteletben tartja a jegybank függetlenségét, az kifizetődik a piaci bizalom szempontjából, ennek a jeleit látjuk a forint erősödésében.

Varga Miháy az euró bevezetéséről is szólt

A Tisza Párt programjával kapcsolatban azt mondta, hogy kormányprogram nincs. A Kármán Andrással való beszélgetése során erre volt kíváncsi, ez egy informális beszélgetés volt, amiről több információt nem akar megosztani. Azt azonban jelezte, hogy az elsődleges feladatán, ami az árstabilitás elérése, a kormány gazdaságpolitikájának a támogatása is a feladata a jegybanknak. – A türelmi idő a jegybank részéről is jár az új kormánynak – jegyezte meg.

– Ezt a döntést nem a jegybank hozza meg – mondta az euró bevezetéséről Varga Mihály. Hozzátette, nyilván a monetáris politikának az adott helyzetben alkalmazkodnia kell. – Ez a döntés nem született meg, kormány vagy más testület döntését még nem láttam. Sokszor érzem azt, hogy indokolatlan várakozások vannak az euró bevezetésével kapcsolatban – jegyezte meg.