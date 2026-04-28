jegybankVarga Mihályeuró

Varga Mihály a Tisza Pártról és az euró esetleges bevezetéséről is beszélt

Az eddig csatlakozott országok egyik fele sikeresen, a másik fele nem sikeresen oldotta meg az euró bevezetését.

Magyar Nemzet
2026. 04. 28. 16:49
Varga Mihály, a jegybank elnöke Fotó: Vémi Zoltán
– A költségvetés tekintetében látnak kockázatokat – mondta Varga, hozzátéve, hogy a hiánycél 81 százaléka teljesült március végéig. Ugyanakkor jelezte, hogy bizonytalanság övezi az új kormány intézkedései miatt a hiány alakulását.

Újságírói kérdésre elmondta, hogy a választás óta Orbán Viktorral egy telefonbeszélgetése volt, megköszönte a közös munkát. Magyar Péter leendő miniszterelnökkel nem volt ilyen beszélgetés.

A jegybanki függetlenség kapcsán arra mutatott rá, hogy az unió működését biztosító szerződés világossá teszi a jegybank működésének kereteit. 

– Mindig is hangsúlyoztuk, hogy a jegybank nem egy elefántcsonttoronyban működik, minden intézménnyel együttműködünk –  tette hozzá. Azt tapasztalja, hogy ha a leendő új kormány tiszteletben tartja a jegybank függetlenségét, az kifizetődik a piaci bizalom szempontjából, ennek a jeleit látjuk a forint erősödésében.

 

Varga Miháy az euró bevezetéséről is szólt

A Tisza Párt programjával kapcsolatban azt mondta, hogy kormányprogram nincs. A Kármán Andrással való beszélgetése során erre volt kíváncsi, ez egy informális beszélgetés volt, amiről több információt nem akar megosztani. Azt azonban jelezte, hogy az elsődleges feladatán, ami az árstabilitás elérése, a kormány gazdaságpolitikájának a támogatása is a feladata a jegybanknak. –  A türelmi idő a jegybank részéről is jár az új kormánynak –  jegyezte meg.

– Ezt a döntést nem a jegybank hozza meg – mondta az euró bevezetéséről Varga Mihály. Hozzátette, nyilván a monetáris politikának az adott helyzetben alkalmazkodnia kell. – Ez a döntés nem született meg, kormány vagy más testület döntését még nem láttam. Sokszor érzem azt, hogy indokolatlan várakozások vannak az euró bevezetésével kapcsolatban – jegyezte meg. 

Szerinte a magyar lakosság is támogatja az euró bevezetését. Ugyanakkor arra világított rá, hogy az eddig csatlakozott országok egyik fele sikeresen, a másik fele nem sikeresen oldotta meg az euró bevezetését, ezért nagyon komoly munkára van szükség előtte.

 

 

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

