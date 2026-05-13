Az előrejelzésekhez képest is több gázt termelhet ki Oroszország, mutatjuk, kik a vásárlók

A frissített forgatókönyv megerősítette a 2026-os LNG-exportra vonatkozó 40,3 millió tonnás becslését. Oroszország fő LNG-termelői

a Szahalin Energy (amelynek tulajdonosai a Gazprom, a Mitsui és a Mitsubishi),

a Yamal LNG (amelyben a Novatek, a TotalEnergies, illetve a kínai CNPC és SRF rendelkezik részesedéssel) és

a balti-tengeri partvidéken működő Cryogas-Vysotsk és Gazprom LNG Portovaya.

Az LNG-re vonatkozó adatok pedig azért fontosak, mert az Európai Unió 2026 első négy hónapjában rekordmennyiségű cseppfolyósított földgázt vásárolt Oroszország legnagyobb LNG-projektjéből, a Yamal mezőről. A beszerzések értéke elérte a 3,88 milliárd eurót, miközben a háborús és szállítási válságok felhajtották a globális gázárakat. A friss, hajózási adatokon alapuló elemzés szerint a blokk 91 szállítmányt fogadott január és április között, összesen 6,69 millió tonna mennyiségben. Ez a projekt 2017-es indulása óta a legmagasabb azonos időszaki volumen.

A számok azt jelzik, hogy nemcsak a volumen nőtt, hanem az árak is jelentősen emelkedtek az év elején kibontakozó energiapiaci sokkhatások miatt.