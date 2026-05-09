Összehasonlították az adórendszereket, van, amiben hazánk messze a legjobb teljesítményt nyújtja

Magyarország messze a legjobb teljesítményt nyújtja
Az adóék Magyarországon a gyermektelen munkavállalóknál 41 százalék körüli, ami a régiós 37 százalékos átlag feletti. A 2026-ban kibővített családi adókedvezmény hatására a háromgyermekes munkavállalóknál az adóteher kevesebb mint a felére, 18 százalék alá csökken.
Ezzel Magyarország messze a legjobb teljesítményt nyújtja a 25 vizsgált ország közül. Az országok háromnegyedében az adóék három gyermek esetén sem csökken jelentősen, ahol van családi kedvezmény, ott jelentős megtakarítás érhető el az átlagbérrel számolva.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!