Kevesebb, de drágább lakás épül a Balatonnál

A települések közötti árkülönbségek ugyanakkor fokozatosan mérséklődnek. Míg a legkedvezőbb árszint Fonyódot jellemzi, ahol átlagosan 1,5 millió forintért kínálják az új lakások négyzetméterét, addig a legdrágábbnak számító Balatonakarattyán már 2,5 millió forintot kérnek el egy négyzetméterért. „A kisebb balatoni települések felzárkózása egyértelmű tendencia. Az új projektek jelentős része közvetlenül vagy közel a vízparthoz épül, ami egyre inkább kiegyenlíti az árkülönbségeket a nagyobb üdülővárosok és a kisebb települések között” – adott magyarázatot a folyamatokra Soóki-Tóth Gábor.

A felmérés szerint továbbra is érzékelhető különbség mutatkozik a Balaton keleti és nyugati medencéjének lakáspiacán. A Budapesthez közelebb eső keleti térségben az átlagos kínálati négyzetméterár meghaladja a 2 millió forintot, míg a fővárostól távolabbi nyugati medencében ennél valamivel alacsonyabb árszint a jellemző. A végső árat azonban jelentősen befolyásolja az ingatlan vízparttól való távolsága, valamint az adott fejlesztés műszaki tartalma és szolgáltatási színvonala – jegyezte meg a szakember.

A balatoni új építésű lakáspiac tehát továbbra is az ország egyik legdrágább ingatlanszegmense maradt. A kínálat ugyan lassan szűkül, de az árak emelkedése azt jelzi, hogy a tóparti ingatlanok iránti kereslet továbbra sem veszített vonzerejéből.

