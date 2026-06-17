Balatonúj építésű lakásingatlanpiac

Kevesebb, de drágább lakás épül a Balatonnál

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Közelednek egymáshoz balatoni új építésű lakások árai: míg néhány évvel ezelőtt jelentős különbségek voltak a tóparti üdülőhelyek ingatlanpiacán, mára a kisebb települések is felzárkóztak. Az Otthon Centrum adatai szerint a legkedveltebb balatoni lokációkban az új lakások négyzetméterára már eléri a 2,5 millió forintot.

2026. 06. 17. 12:56
Illusztráció Fotó: Vémi Zoltán
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A települések közötti árkülönbségek ugyanakkor fokozatosan mérséklődnek. Míg a legkedvezőbb árszint Fonyódot jellemzi, ahol átlagosan 1,5 millió forintért kínálják az új lakások négyzetméterét, addig a legdrágábbnak számító Balatonakarattyán már 2,5 millió forintot kérnek el egy négyzetméterért. „A kisebb balatoni települések felzárkózása egyértelmű tendencia. Az új projektek jelentős része közvetlenül vagy közel a vízparthoz épül, ami egyre inkább kiegyenlíti az árkülönbségeket a nagyobb üdülővárosok és a kisebb települések között” – adott magyarázatot a folyamatokra Soóki-Tóth Gábor.

A felmérés szerint továbbra is érzékelhető különbség mutatkozik a Balaton keleti és nyugati medencéjének lakáspiacán. A Budapesthez közelebb eső keleti térségben az átlagos kínálati négyzetméterár meghaladja a 2 millió forintot, míg a fővárostól távolabbi nyugati medencében ennél valamivel alacsonyabb árszint a jellemző. A végső árat azonban jelentősen befolyásolja az ingatlan vízparttól való távolsága, valamint az adott fejlesztés műszaki tartalma és szolgáltatási színvonala – jegyezte meg a szakember.

A balatoni új építésű lakáspiac tehát továbbra is az ország egyik legdrágább ingatlanszegmense maradt. A kínálat ugyan lassan szűkül, de az árak emelkedése azt jelzi, hogy a tóparti ingatlanok iránti kereslet továbbra sem veszített vonzerejéből.
 

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