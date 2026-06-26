Kettős képet mutat a májusi turizmus

Az év első öt hónapjában a turisztikai szálláshelyeken 2,0 százalékkal több, összesen csaknem 6,5 millió vendéget regisztráltak. A belföldi vendégek száma 3,9, a külföldieké 0,3 százalékkal több volt mint a múlt év azonos időszakában – közölte a KSH.

Előretekintve a hazai turizmus ágazatban van tér a bővülésre, azonban kockázatok is megjelentek – kommentálta a friss adatokat Molnár Dániel. A GFÜ Gazdaságelemző Központ vezető elemzője szerint a belföldi turizmus esetében a jövedelmi helyzet javulása – amit a dinamikus béremelkedés és az alacsony infláció is támogat – az elkövetkező időszakban is segítheti a forgalmat, ugyanakkor az erős forintárfolyam mellett a külföldi utazások ár-érték aránya is javulhat, miközben a rendkívüli aszályhelyzet, a sok helyen alacsony vízszint és az esetlegesen elrendelt vízhasználati korlátozások elriaszthatják a vendégeket.

A külföldi turisták esetében hazánk turisztikai vonzereje jelentheti továbbra is a fő mozgatórugót, az iráni konfliktus lezárásával és a légi közlekedés visszarendeződésével az ázsiai vendégek is visszatérhetnek a hazai szálláshelyekre, viszont az erős árfolyam érdemben rombolhatja a hazai turizmus árversenyképességét, például a szomszédos országokkal összevetve

– jelezte.

Hosszabb távon viszont változatlanul elmondható, hogy a turizmus ágazatban érdemi növekedési potenciál található, amelynek kiaknázása hozzájárulhat a gazdasági teljesítmény dinamizálása mellett a régiók felzárkózásához is – tette hozzá.







