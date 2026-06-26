Rendkívüli

Hivatali visszaélés miatt feljelentették Magyar Pétert

Rendkívüli

Venezuelai földrengés: Több százan haltak meg, 50 ezer embert még mindig keresnek + videó

turizmusKSH kereskedelmi szálláshelyekszálláshelyek

Kettős képet mutat a májusi turizmus

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Vegyes képet mutatott májusban turizmus: míg a belföldi vendégéjszakák száma nőtt, a külföldieké csökkent a turisztikai szálláshelyeken.

Magyar Nemzet
2026. 06. 26. 10:19
20260527 Budapest Meleg időjárás Kánikula Illusztráció Fotó: Havran Zoltán HZ MW A képen: turisták 20260527_ budapest meleg kanikula lakas eladas illusztracio havran zoltan magyar nemzet
Fotó: Havran Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az év első öt hónapjában a turisztikai szálláshelyeken 2,0 százalékkal több, összesen csaknem 6,5 millió vendéget regisztráltak. A belföldi vendégek száma 3,9, a külföldieké 0,3 százalékkal több volt mint a múlt év azonos időszakában – közölte a KSH.

Előretekintve a hazai turizmus ágazatban van tér a bővülésre, azonban kockázatok is megjelentek – kommentálta a friss adatokat Molnár Dániel. A GFÜ Gazdaságelemző Központ vezető elemzője szerint a belföldi turizmus esetében a jövedelmi helyzet javulása – amit a dinamikus béremelkedés és az alacsony infláció is támogat –  az elkövetkező időszakban is segítheti a forgalmat, ugyanakkor az erős forintárfolyam mellett a külföldi utazások ár-érték aránya is javulhat, miközben a rendkívüli aszályhelyzet, a sok helyen alacsony vízszint és az esetlegesen elrendelt vízhasználati korlátozások elriaszthatják a vendégeket. 

A külföldi turisták esetében hazánk turisztikai vonzereje jelentheti továbbra is a fő mozgatórugót, az iráni konfliktus lezárásával és a légi közlekedés visszarendeződésével az ázsiai vendégek is visszatérhetnek a hazai szálláshelyekre, viszont az erős árfolyam érdemben rombolhatja a hazai turizmus árversenyképességét, például a szomszédos országokkal összevetve

– jelezte.

Hosszabb távon viszont változatlanul elmondható, hogy a turizmus ágazatban érdemi növekedési potenciál található, amelynek kiaknázása hozzájárulhat a gazdasági teljesítmény dinamizálása mellett a régiók felzárkózásához is – tette hozzá. 


 

 


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Dani Áron
idezojelekmagyar film

Filmes rendszervisszaváltás vagy igazi reform?

Dani Áron avatarja

Átmenetileg olyan új irányítási struktúra jöhet létre, amelyben a szakmai szervezetek delegáltjai is részt vehetnek az igazgatótanács és döntés-előkészítő testületek munkájában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.