Nagyot esett a Temu, esélyt kaptak a hazai e-kereskedők
Érezhetően csökkent a Temuról érkező csomagok száma a Foxpost hálózatában az Európai Unió új, kis értékű importküldeményeket érintő szabályozásának életbe lépését követően. A vállalat tapasztalatai szerint a változás már rövid távon érezhető a forgalmi adatokban.
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