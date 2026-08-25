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Segített az infláció, csökkent az alapkamat

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A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,50 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött.

Kiss Gergely
2026. 08. 25. 15:24
Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke Forrás: Facebook / Varga Mihály
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A következő fontos kapaszkodót a szeptemberben megjelenő jegybanki inflációs jelentés adhatja. „A Magyar Nemzeti Bank az új inflációs és gazdasági előrejelzései alapján dönt majd arról, hogy mikor lehet indokolt egy újabb kamatvágás” – ezt már Németh Dávid, a K&H Bank vezető makrogazdasági elemzője mondta. 

Szerint továbbra is számolni kell külső kockázatokkal, köztük az esetleges nemzetközi piaci turbulenciákkal és ezzel összefüggésben az energiaárak alakulásával. Az elmúlt hetekben a gáz árfolyama a nemzetközi piacon emelkedett és meghaladta az 60 eurót is, viszonylag magas szintnek számít és vannak olyan előrejelzések, amelyek szerint további drágulás is elképzelhető: akár 100 eurós szint is lehetséges. Emellett a jegybank kiemelten figyeli majd a nagy nemzetközi jegybankok, az amerikai Fed és az Európai Központi Bank lépéseit is.

A K&H jelenlegi prognózisa szerint az alapkamat az év végén 5,5 százalékos lehet, de 2027-ben az inflációs környezet és Magyarország kockázati megítélésének ezen belül a kamatfelár alakulása határozhatja meg a jegybanki döntéséket. Németh Dávid szerint most arra lehet számítani, hogy jövőre akár 4,5 százalékos szintre csökkenhet az irányadó ráta.

 

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