Will Witt: „Linkssein ist ein Religionsersatz“

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA

– Ihr Video mit kalifornischen und mexikanischen Studenten hatte sieben Millionen Aufrufe: Die einen bemängelten die mexikanische Art, sich zu kleiden, die anderen fanden sie nach ihrem Geschmack. Ein anderes Video: In einem Park in New York fragen Sie die Flaneure, ob sie republikanische Freunde haben – und erhalten einhellig negative Antworten. Warum halten Sie diese Art von Videos für notwendig, um die amerikanische Rechte aufzurütteln?

– Im konservativen Lager gibt es viele, die von den Politikern der Republikanischen Partei enttäuscht sind, die finden, dass sie ihre Glaubwürdigkeit verloren haben, und die nicht mehr das Gefühl haben, dass ihre Interessen von ihnen vertreten werden. Und es ist eine Tatsache: Unter ihnen sind authentische und glaubwürdige Männer eine Seltenheit. Es gibt Menschen, die sich von Google finanzieren lassen, obwohl der Technologiegigant die Meinungsfreiheit einschränkt. Wenn ich rausgehe, um ein Video zu drehen, möchte ich die Denkweise der Menschen verändern.

– Was ist das Geheimnis Ihres Erfolgs?

– Das Geheimnis der Medienplattform, an der ich arbeite, PragerU, ist, dass wir uns für konservative Werte einsetzen. Wir sind ein nicht gewinnorientiertes Medium und wehren uns dagegen, den Menschen ihre Wahlentscheidungen vorzuschreiben, aber wir haben eine echte Wirkung. Nach unseren Schätzungen geben siebzig Prozent unserer Nutzer an, dass unsere Inhalte ihr späteres Wahlverhalten beeinflussen. Das ist auch verständlich: Wenn ich einen Kandidaten unter die Lupe nehme, schaue ich zum Beispiel auch, ob es sich um eine religiöse und glaubwürdige Persönlichkeit handelt. Und das sind die Werte, die PragerU fördert.

– Wenn man an die amerikanischen Konservativen denkt, stellt man sich eher ältere Menschen vor, die Scrabble spielen, als einen jungen Kerl mit Baseballmütze, der Videos auf der Straße macht. Wurden Sie in eine rechtsgerichtete Familie hineingeboren?

– Überhaupt nicht: Ich komme aus einem liberalen, atheistischen Umfeld. Erst an der Universität änderte sich das angesichts der Auswüchse linker Intoleranz. Diesem Umstand verdanke ich, dass ich ein Konservativer wurde und mich mit den Republikanern in Colorado und mit PragerU in Verbindung setzte, um den Status quo zu ändern. In letzter Zeit machen viele junge Konservative Karriere in den Medien, aber auch die Politik könnte neue Gesichter gebrauchen. Es klingt wie ein Witz: Wir haben das stärkste Militär und die stärkste Wirtschaft der Welt, aber unsere Führer sind nicht in der Lage, einen vernünftigen Satz zu formulieren.

– Und was war an der Universität von Colorado das Problem?

– Selbst die Linke gibt zu, dass sie im amerikanischen Hochschulwesen hegemonial geworden ist. Die Lehrkräfte an den staatlichen Universitäten sympathisieren zu 92 % mit den Demokraten, und als ob das nicht schon genug wäre, gehen sie zu allem Überfluss auch noch, unterstützt von ihren Assistenten, in den Vorlesungssälen auf Propagandakurs. Sie fordern ihre Studenten dazu auf, selbst zu Aktivisten zu werden.

– Und wie haben Sie darauf reagiert?

– Ich habe das College abgebrochen. Ich zog nach Los Angeles, was zwar eine schrecklich liberale Stadt ist, aber dort fand ich Arbeit bei PragerU. Ich hatte das Gefühl, dass ich etwas tun musste, und diese Plattform gab mir die Gelegenheit dazu.

Fotó: Bach Máté

– Als Sie bei einer Veranstaltung des Danube Institute sprachen, bezeichneten Sie die amerikanische Linke als eine Art Religion. Warum ist das so?

– Amerika hat sich in letzter Zeit enorm verändert. Das Land, in dem ich aufgewachsen bin, ist seither bereits in Vergessenheit geraten. Und der Grund dafür ist die Umwandlung des Linksseins in eine Religion. Wie generell im Westen ist das Christentum auf dem Rückzug und das linke Gedankengut besetzt den freigewordenen Platz. Um die Jahrtausendwende gingen noch 79% der Amerikaner in die Kirche – heute sind es nur noch 49%. Aber die Menschen brauchen immer noch etwas, das ihrem Leben einen Sinn gibt. Das ist die Rolle, die jetzt dem Kampf gegen den Klimawandel, der Covid-Hysterie, der Black-Lives-Matter-Bewegung, der LGBTQ-Bewegung und dem Transgender-Unsinn zugedacht ist.

– Gehen Sie selbst in die Kirche?

– Ja, ich wurde vor einem Jahr getauft.

– Eine späte Offenbarung?

– Das könnte man so sagen. Aber besser spät als nie. Es war die beste Entscheidung, die ich je in meinem Leben getroffen habe. Ich hatte das Gefühl, dass es das Richtige war, was ich tun musste.

– Wie ist heute Ihr Verhältnis zur gegnerischen Seite? Wie – unter anderem – Ihre Videos zeigen, ist der Abgrund, der das konservative Amerika vom liberalen Amerika trennt, gigantisch geworden.

– Ich habe einen Standortvorteil, nämlich das liberale Umfeld, aus dem ich stamme, und der dazu führt, dass ich besser als andere verstehe, wie und warum die Menschen so denken, wie sie denken. Diese Sichtweise fällt jenen schwer, die ihr ganzes Leben lang in der Haut eines konservativen Christen gelebt haben. Ich hingegen verdanke diesem Verständnis, das ich aus meiner Vergangenheit übernommen habe, den Erfolg vieler Debatten. Den Überzeugungsstrategien in diesem Zusammenhang widmet sich übrigens – unter anderem – mein Buch mit dem Titel „Wie gewinnt man Freunde und beeinflusst seine Feinde?“. (How to Win Friends and Influence Enemies). Trotz allem ist ein Dialog über diese Gratwanderung hinweg immer noch möglich, aber man sollte seine Fragen gut vorbereiten.

– Was wird der entscheidende Faktor bei den nächsten Präsidentschaftswahlen in den USA sein?

– Der Umgang mit der Coronavirus-Epidemie – daran besteht für mich kein Zweifel. Das beinhaltet auch den Kommunikationsstil, den unsere Politiker im Zusammenhang mit diesem Ereignis gewählt haben.

– Glauben Sie, dass Donald Trump wirklich wieder antreten wird? Und wenn ja: Wird er gewinnen?

– Ja, so wie sich die Ereignisse entwickelt haben, glaube ich, dass er erneut ins Rennen gehen wird. Einige seiner Äußerungen waren bei den Konservativen nicht sehr erfolgreich, sodass er eine Reihe von Anhängern verloren hat. Er befindet sich derzeit nicht auf seinem Niveau von 2016 oder 2020. Aber angesichts des Handicaps, das das System Biden dem Land derzeit zufügt, denke ich, dass Trump durchaus Chancen auf einen Sieg hat.

– Was ist das Problem mit Biden?

– Es ist, dass er der schlechteste Präsident ist, den wir in unserer Geschichte je hatten: Seine Beliebtheitswerte sind entsetzlich. In den meisten Fällen weiß er nicht einmal, wo er sich befindet. Aber auch seine Vizepräsidentin Kamala Harris ist nicht besser: Jeder hasst sie. Niemand schafft es, sich beliebt zu machen, nur weil man eine schwarze Frau ist, die sich gegen die Dominanz der weißen Männer gestellt hat. Was die Menschen heutzutage interessiert, ist, was sie ihrer Familie garantieren können: ob sie Arbeit haben oder nicht. Die Kriminalität in Amerika hat bereits alle Grenzen überschritten, und die Zahl der Fälle von Coronavirus steigt ebenfalls. Die Inflation ist rekordverdächtig. Sie halten ihre Versprechen nicht, alles ist noch schlimmer geworden. Heute hat Biden die Mehrheit gegen sich – auch wenn diese Mehrheit nicht unbedingt zu den Republikanern übergelaufen ist. Harris, der Biden ersetzen soll, verhandelt heimlich mit Hillary Clinton hin und her. Sie muss nur weitermachen: Das ist das Rezept für eine garantierte Niederlage!

– Worin unterscheiden wir Ungarn uns Ihrer Meinung nach von den Amerikanern?

– Ich denke, dass ein Land, das den Kommunismus durchlebt hat, die Welt mit anderen Augen betrachtet. Hier weiß man Dinge zu schätzen, die in Amerika zu kurz kommen, weil man dort nie unter einer Tyrannei und unter kargen Lebensbedingungen leben musste. Die Ungarn gehen den amerikanischen Konservativen schon jetzt mit gutem Beispiel voran: Unter der Führung von Viktor Orbán haben sie sich erheblich in die richtige Richtung bewegt. Ich wünschte, unsere Konservativen hätten auch die Kraft, so viel zu unternehmen. Zum Beispiel in Sachen Kinderschutz und homoerotische Medieninhalte. Wir könnten viel daraus lernen. Wenn Ungarn sich auf diesem Weg halten kann, sehe ich keinen Grund, warum es nicht zum Zentrum der Welt auf der konservativen Seite werden sollte.

Photo: Will Witt (Photo: Máté Bach)