Francesca Rivafinoli Mandiner: „Tavasszal a lelkes TISZA-szimpatizánsok 81,9 százaléka kifejezetten igent mondott az egységes 9 százalékra; erre még véget sem ért a nyár, és érkezik a „párt” szakembere, hogy kifejtse: bármerre jár, 80-90 százalék a progresszív adózás mellett van – izgalmas kérdés, hogy vajon miért. Azért-e, mert tiszás hobbi-adószakértők tömegei fordultak tavasz óta gondos és önálló mérlegelés után egyszerre 180 fokot, vagy esetleg azért, mert pontosan azt a véleményt vallja ez a kemény mag, amelyet épp hallani kívánnak tőle. Ha a kormány nemzeti konzultációjánál ugye messze árnyaltabb, szofisztikáltabb közvélemény-kutatásuk során kis videóban mutatja a vezér, hogy „itt vannak a kérdések, itt vannak az igenek egymás alatt”, akkor húzkodja be azokat az igeneket sorra, mint a kisangyal; ha viszont kiül elé egy szakértő, és tartalmilag a „tegye fel a kezét az az oligarchapárti héja, aki szereti az igazságtalan egykulcsos adót” típusú kérdést szegezi neki, akkor – láss csodát – most már inkább mégis hitet tesz a progresszív adózás mellett.”