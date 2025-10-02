Rendkívüli

Ezt az acsarkodó félőrült prédikátort használta fel az ellenzék Semjén Zsolt lejáratására + videók

Aljas provokáció készül Pécsen, külföldről finanszírozzák az LMBTQ-felvonulást

A jóérzésű normalitáspártiak nem fogják ezt szó nélkül hagyni, jön a „felmentő sereg”.

2025. 10. 02.
Egy külföldről finanszírozott aktivistacsoport szervezésében készülnek végigvonulni a másság jegyében fellépők Pécs utcáin, október 4-én a Pécs Pride-on – számolt be a Bama. Mint írták, 

a tervezett felvonulást elítélők eddig több mint 14 ezren írták alá a petíciót, mégpedig a törvényesség védelmében. 

A Pécs Pride szervezői láthatóan úgy döntöttek, hogy rájuk nem vonatkoznak a szabályok, hiszen hiába tiltotta be a rendőrség után a Kúria is a demonstrációjukat, nem tettek le a vonulás megtartásáról.

A pride-dal szembeni felhívás megfogalmazói egy körlevélben most arra kérik a jóérzésű embereket, hogy a pride felvonulással egy időben egy békés, családbarát sétán vegyenek részt Pécsett, megmutatva mindenki számára, mit jelent a normalitás.

„Nem provokálni megyünk, hanem tanúságot tenni. Kiállni a hitért, a családért és Magyarországért — méltósággal és imával. Mondhatjuk úgy is: ön és én vagyunk a »felmentő sereg«” – írták a szervezők.

Ha tudni szeretné, hogy mit terveznek az ellenpride szervezői, miért tartják fontosnak a kiállást a normalitás mellett, valamint hogy jogi szempontból hogyan áll jelenleg a felvonulás ügye, kattintson ide, a Bama cikkében minden részletet megtalál.

