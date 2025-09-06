Pécsen sem lehet megtartani a pride-ot

A rendőrség betiltotta a Pécs Pride-ot a gyülekezési jog márciusi szigorítására és az Alaptörvény 15. módosítására hivatkozva – írja a Bama.hu. A pécsi rendőrkapitányság határozata szerint nem volt más lehetőség, mert törvény írja elő, hogy csak olyan gyűlés tartható Magyarországon, amely „tekintettel van a gyermekek testi, szellemi és erkölcsi fejlődésére”, nem népszerűsíti vagy jeleníti meg a homoszexualitást.

A döntésre a pride szervezői is reagáltak közösségi oldalukon. Közölték, hogy a döntés súlyos csapás, nemcsak az LMBTQ-közösségnek, hanem mindenkinek, „aki hisz az emberi jogokban, a szólásszabadságban és a békés gyülekezés jogában”. Megígérték, hogy megtartják a Pécs Pride-ot, ráadásul az eredeti időpontban.

Pécs az egyetlen vidéki város, ahol melegjogi felvonulást rendeznek évente, az idei lenne immár az ötödik.