Az izraeli haditengerészet művelete, amely jom kippur idején zajlott, szerda estétől egészen csütörtök reggelig folytatódott. A Shayetet 13 haditengerészeti kommandós egység katonái csütörtök délelőttre már 47 hajóból körülbelül 40-re felszálltak, és több száz aktivistát vettek őrizetbe, miután blokkolták a kommunikációjukat. A flotta legalább négy hajója technikai problémák miatt vesztegelt a tengeren, amelyek nem a katonai beavatkozás következményei voltak.
Izrael megállította a flottillát: Thunberg is őrizetbe került
Az izraeli haditengerészet szerda este megkezdte annak a nagy hajóflottának a feltartóztatását, amely a Hamász uralma alatt álló Gázai övezet tengeri blokádját próbálta áttörni, miután a hadsereg végső figyelmeztetést adott a palesztinpárti flottának, hogy változtasson útvonalat.
A haditengerészet ezeken a hajókon is őrizetbe akarta venni az aktivistákat, vagy vontatással a kikötőbe vinni őket. A hadsereg szerint a flotta egyetlen hajója sem jutott el a Gáza partjai előtti, izraeli ellenőrzés alatt álló vizekre.
Az elsőként feltartóztatott hajók egyikén Greta Thunberg is utazott.
„A Hamász–Sumud-flotta több hajóját már biztonságosan feltartóztattuk, utasait izraeli kikötőbe szállítjuk. Greta és társai biztonságban és jó egészségben vannak” – közölte a minisztérium.
Az aktivistákat Izraelbe szállításuk után ki fogják toloncolni. A francia politikus Marie Mesmeur és a francia–palesztin európai parlamenti képviselő, Rima Hassan is közölte, hogy hajóikat elfogták. Élő közvetítésben látható volt, ahogy aktivisták a vízbe dobták telefonjukat, miután a katonák felszálltak a hajóra.
A flotta – amely Spanyolországból indult egy hónappal ezelőtt – szimbolikus mennyiségű humanitárius segélyt és több mint 500 embert szállított a szervezők szerint, akik közül néhányat Izrael azzal vádol, hogy kapcsolatban állnak a Hamásszal.
A külügyminisztérium videót tett közzé egy haditengerészeti hadnagyról, aki rádión figyelmeztette az aktivistákat: „Blokád alá vont területhez közelednek. Ha segélyt akarnak Gázába juttatni, azt a hivatalos csatornákon keresztül tehetik meg. Kérjük, változtassanak útvonalat Asdód kikötője felé, ahol a segély szállítmányát biztonsági ellenőrzés után továbbítjuk Gázába.” A minisztérium felhívását más európai kormányok, köztük Olaszország is visszhangozták; Olaszország és Spanyolország hadihajót is küldött, hogy a flotta egy részét kísérje, de közelebb érve Gázához visszafordultak. Az olasz külügyminiszter, Antonio Tajani megerősítette az izraeli akciót, és az állami televízióban közölte, hogy az aktivistákat a következő napokban kitoloncolják.
Hozzátette:
Gideon Szaár izraeli külügyminiszter biztosította róla, hogy az izraeli hadseregnek megtiltották az erőszak alkalmazását. A Sirius, Alma és Adara nevű hajókat mintegy 70 tengeri mérföldre Gáza partjaitól állították meg a flotta szervezői szerint, akik élő helymeghatározást osztottak meg. Ez jócskán Izrael kijelölt tiltott övezetébe esik, amely Gázától 150 tengeri mérföldig terjed, és ahol a haditengerészet korábban is feltartóztatta a blokád áttörésére tett kísérleteket.
Az aktivisták csoportja – amelyben többek között Nelson Mandela unokája, Mandla Mandela, Barcelona volt polgármestere, Ada Colau és több európai törvényhozó is részt vett – közölte, hogy eltökélten folytatja küldetését az izraeli blokád megtörésére és segélyek juttatására a palesztinoknak. Greg Stoker, egy amerikai veterán, aki az Ohwayla hajón tartózkodott, elmondta: körülbelül egy tucat hadihajó közelítette meg őket kikapcsolt jeladókkal.
A flotta feltartóztatása azt követően történt, hogy a szervezők elutasították a segélyek más csatornákon keresztüli átadását, és megfogadták, hogy folytatják útjukat Gáza felé, elutasítva az izraeli hadsereg megfélemlítési taktikáját.
A szervezők az X-en azt írták: „Éberek maradunk, miközben belépünk abba a térségbe, ahol a korábbi flottákat feltartóztatták vagy megtámadták.”
Borítókép: Greta Thunberg és más aktivisták hajója (Fotó: AFP)
