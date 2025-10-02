Izrael megállította a flottillát: Thunberg is őrizetbe került

A haditengerészet ezeken a hajókon is őrizetbe akarta venni az aktivistákat, vagy vontatással a kikötőbe vinni őket. A hadsereg szerint a flotta egyetlen hajója sem jutott el a Gáza partjai előtti, izraeli ellenőrzés alatt álló vizekre.

Az elsőként feltartóztatott hajók egyikén Greta Thunberg is utazott.

„A Hamász–Sumud-flotta több hajóját már biztonságosan feltartóztattuk, utasait izraeli kikötőbe szállítjuk. Greta és társai biztonságban és jó egészségben vannak” – közölte a minisztérium.

Swedish activist Greta Thurnberg has been dragged off a ship and detained by Israeli soldiers as her flotilla aid mission closed in on Gaza. https://t.co/BOvSjOVDnA @Ben_Downie pic.twitter.com/FlSz0UbTE5 — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) October 2, 2025

Az aktivistákat Izraelbe szállításuk után ki fogják toloncolni. A francia politikus Marie Mesmeur és a francia–palesztin európai parlamenti képviselő, Rima Hassan is közölte, hogy hajóikat elfogták. Élő közvetítésben látható volt, ahogy aktivisták a vízbe dobták telefonjukat, miután a katonák felszálltak a hajóra.

A flotta – amely Spanyolországból indult egy hónappal ezelőtt – szimbolikus mennyiségű humanitárius segélyt és több mint 500 embert szállított a szervezők szerint, akik közül néhányat Izrael azzal vádol, hogy kapcsolatban állnak a Hamásszal.

A külügyminisztérium videót tett közzé egy haditengerészeti hadnagyról, aki rádión figyelmeztette az aktivistákat: „Blokád alá vont területhez közelednek. Ha segélyt akarnak Gázába juttatni, azt a hivatalos csatornákon keresztül tehetik meg. Kérjük, változtassanak útvonalat Asdód kikötője felé, ahol a segély szállítmányát biztonsági ellenőrzés után továbbítjuk Gázába.” A minisztérium felhívását más európai kormányok, köztük Olaszország is visszhangozták; Olaszország és Spanyolország hadihajót is küldött, hogy a flotta egy részét kísérje, de közelebb érve Gázához visszafordultak. Az olasz külügyminiszter, Antonio Tajani megerősítette az izraeli akciót, és az állami televízióban közölte, hogy az aktivistákat a következő napokban kitoloncolják.