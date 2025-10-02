Szijjártó Péter: A kormány fenntartja a munkahelyteremtésre és adócsökkentésre épülő stratégiáját

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a Neutrik Hungary Kft. beruházásának átadásán aláhúzta, hogy a liechtensteini székhelyű elektronikai vállalat mintegy 3,7 milliárd forintos beruházását az állam 1,4 milliárd forinttal támogatta, így segítve elő 260 új munkahely létrejöttét.

Szijjártó Péter a Neutrik Hungary Kft. beruházásának átadásán

Fotó: MTI

Beszédében kifejtette, hogy a cég világelső a szórakoztatóiparban felhasznált áramköri és elektronikai csatlakozók gyártásában, és Magyarországon is ilyen eszközök összeszerelését fogja végezni. Illetve arra is kitért, hogy a vállalat a Johnson Electric nemrég Ózdon bezárt üzemébe települt, ráadásul a gyártócsarnokot felújították, energiatakarékos módon átalakították, s az elődjük korábbi dolgozóinak egy részét is átvették.

Aláhúzta, hogy az elmúlt tíz évben ez a harmadik eset, hogy egy liechtensteini cég beruházásához adott támogatást az állam, de nemrég megnyílt a magyar konzuli képviselet Vaduzban, így remélhetőleg még több is kihozható lesz majd ebből a kapcsolatból.

Majd érintette azt is, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye ipari termelése az utóbbi évtizedben 2200 milliárd forintról 4400 milliárd forintra nőtt, azaz megduplázódott.

A munkanélküliség a tíz százalék feletti sávból lejött hét százalék környékére, és büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt tizenegy esztendőben 151 nagy beruházáshoz nyújtott a kormány támogatást, amelyek nyomán több mint tízezer új munkahely jött létre a vármegyében

– emlékeztetett.

Szijjártó Péter fontosnak nevezte az ország stabilitásának és a gazdaság növekedésének fenntartását a mai veszélyes időkben, amihez szerinte fizikai, energiaellátási és gazdasági biztonságra van szükség.

Az első pont kapcsán kiemelte, hogy hazánk több mint három és fél éve az ukrajnai háború árnyékában él, elszenvedi annak súlyos negatív hatásait, ezért a kormány határozottan kiáll a béke mellett, elutasít minden olyan kezdeményezést, amely a harcok meghosszabbításához vezetne.

Sérelmezte, hogy sokan politikai-ideológiai köntösbe bújtatják az energiaellátás kérdését, miközben ez tisztán a fizikai valóság kérdése.

Ezért is láthatják, hogy meglévő energiaforrásaink megbecsülése és fenntartása mellett folyamatosan újabb energiaforrásokat vonunk be Magyarország energiabiztonságának garantálásához

– tudatta.