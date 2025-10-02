Sötét idők járnak a Fekete Házra, ez most Szeged gyalázata

A sötét vakolatáról elnevezett Fekete Ház nem csupán építészeti remekmű, de Szeged egyik fontos történelmi emléke is. Kaszinóként és nőneveldeként is funkcionált, 1918-ban pedig falai között alakult meg a Szegedi Nemzeti Tanács, amelyről a bejárata mellet emléktábla is tájékoztat, és ami miatt Juhász Gyula a „szegedi Pilvaxnak” nevezte el. Később ügyvédi iroda, majd szénkereskedés működött benne. Ma a Móra Ferenc Múzeum kiállítóhelye, műemlék épület, amely nemrég a vandalizmus célpontjává vált – írja a Délmagyar.

Vandálok áldozata lett

A Fekete Ház Kelemen László utcai falát valaki fekete festékkel összefirkálta, két olvashatatlan graffiti csúfítja a műemlék épületet. A firkák nemcsak esztétikai szempontból borzalmasak, de egyenesen gyalázatként hatnak egy olyan épület falán, amely a város múltjának egyik legfontosabb tanúja. A Fekete Ház épülete ugyanis túlélte a szegedi nagy árvíz pusztítását.