Sötét idők járnak a Fekete Házra, ez most Szeged gyalázata

A vandalizmus céltáblájává vált a város egyik patinás épülete, a Fekete Ház. A műemlék épület kivételes módon nem pusztult el az 1879-es szegedi nagy árvízben, most azonban bajban van.

Magyar Nemzet
Forrás: Délmagyar2025. 10. 02. 20:21
A sötét vakolatáról elnevezett Fekete Ház nem csupán építészeti remekmű, de Szeged egyik fontos történelmi emléke is. Kaszinóként és nőneveldeként is funkcionált, 1918-ban pedig falai között alakult meg a Szegedi Nemzeti Tanács, amelyről a bejárata mellet emléktábla is tájékoztat, és ami miatt Juhász Gyula a „szegedi Pilvaxnak” nevezte el. Később ügyvédi iroda, majd szénkereskedés működött benne. Ma a Móra Ferenc Múzeum kiállítóhelye, műemlék épület, amely nemrég a vandalizmus célpontjává vált – írja a Délmagyar.

Vandálok áldozata lett

A Fekete Ház Kelemen László utcai falát valaki fekete festékkel összefirkálta, két olvashatatlan graffiti csúfítja a műemlék épületet. A firkák nemcsak esztétikai szempontból borzalmasak, de egyenesen gyalázatként hatnak egy olyan épület falán, amely a város múltjának egyik legfontosabb tanúja. A Fekete Ház épülete ugyanis túlélte a szegedi nagy árvíz pusztítását. 

A festékszórós firkálás rongálásnak minősül a Büntető Törvénykönyv alapján, és mivel védett műemléket ért támadás, a rongálás akár három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. 

 

Borítókép: Az összefirkált Fekete Ház homlokzata (Fotó: Délmagyar/Gémes Sándor)


