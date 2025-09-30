Fagyálló mérgezhette meg Kaszás Nikolettet

A fagyálló folyadék jellemzően autók hűtőrendszerében használt keverék, amelynek fő hatóanyaga az etilén-glikol. Ez az anyag közepesen mérgező, lebomlása során pedig olyan vegyületek keletkeznek, amelyek súlyosan károsítják a vesét, a központi idegrendszert és az anyagcserét.

A tünetek függenek a fagyálló bevitt mennyiségétől, de már kis adagnál is jelentkezhetnek a mérgezés tünetei:

Korai (pár órán belüli) tünetek: szédülés, hányinger, hányás, zavartság, alkoholmérgezéshez hasonló állapot.

Késői (12–24 órán belüli) tünetek: erős hasi fájdalom, anyagcserezavar, romlik a veseműködés, felgyorsul a légzés, bizonyos dózis kómát is okozhat.

Fagyálló fogyasztása esetén azonnal kórházi kezelés szükséges, ahol ellenanyaggal, például etanollal próbálják megakadályozni, hogy a szervezetben mérgező bomlástermékek keletkezzenek.