Fagyálló mérgezhette meg Kaszás Nikolettet

A szeptember 7-én eltűnt 27 éves Kaszás Nikolettet három héttel később, szeptember 28-án találták holtan a Pilisben. A helyszínen egy fagyálló folyadékot tartalmazó palack is volt az elhunyt mellett, a rendőrség szerint idegenkezűség nem merült fel, így feltehetően öngyilkosság történhetett. A végső szót a kirendelt szakértők mondják ki.

Magyar Nemzet
2025. 09. 30. 10:27
Kaszás Nikolett holttestét kereste szeptember 28-án a Pilisben a rendőrség Forrás: Pest vármegyei rendőrség
Újabb részletek derültek ki a szeptember elején eltűnt 27 éves Kaszás Nikolett ügyében. A fiatal nő holttestét szeptember 28-án, eltűnése után három héttel találták meg a Pilisben, a helyszínen pedig egy fagyálló folyadékot tartalmazó palack is előkerült – idézi fel cikkében az Origo. A rendőrség kizárta az idegenkezűséget, és a helyszínen talált bizonyítékok, köztük a fagyálló folyadék is arra utalnak, hogy öngyilkosság történhetett. A végső szót a kirendelt szakértők mondják majd ki.

A fagyálló folyadék jellemzően autók hűtőrendszerében használt keverék, amelynek fő hatóanyaga az etilén-glikol. Ez az anyag közepesen mérgező, lebomlása során pedig olyan vegyületek keletkeznek, amelyek súlyosan károsítják a vesét, a központi idegrendszert és az anyagcserét. 

A tünetek függenek a fagyálló bevitt mennyiségétől, de már kis adagnál is jelentkezhetnek a mérgezés tünetei: 

  • Korai (pár órán belüli) tünetek: szédülés, hányinger, hányás, zavartság, alkoholmérgezéshez hasonló állapot. 
  • Késői (12–24 órán belüli) tünetek: erős hasi fájdalom, anyagcserezavar, romlik a veseműködés, felgyorsul a légzés, bizonyos dózis kómát is okozhat. 

Fagyálló fogyasztása esetén azonnal kórházi kezelés szükséges, ahol ellenanyaggal, például etanollal próbálják megakadályozni, hogy a szervezetben mérgező bomlástermékek keletkezzenek. 

Az eltűnt lány ügyében korábban felmerült, hogy túrázás közben baleset érhette vagy bűncselekmény áldozatává vált. Egyes információk szerint állítólag elektronikus fiókjából érkezett üzenet ismerőséhez, ám ezt a rendőrség cáfolta.

A hatóságok vizsgálata jelenleg is zajlik, a szakértők feladata lesz pontosan tisztázni a haláleset körülményeit.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot!

Borítókép: Kaszás Nikolett holttestét kereste szeptember 28-án a Pilisben a rendőrség (Forrás: Pest vármegyei rendőrség)


