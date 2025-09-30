Újabb részletek derültek ki a szeptember elején eltűnt 27 éves Kaszás Nikolett ügyében. A fiatal nő holttestét szeptember 28-án, eltűnése után három héttel találták meg a Pilisben, a helyszínen pedig egy fagyálló folyadékot tartalmazó palack is előkerült – idézi fel cikkében az Origo. A rendőrség kizárta az idegenkezűséget, és a helyszínen talált bizonyítékok, köztük a fagyálló folyadék is arra utalnak, hogy öngyilkosság történhetett. A végső szót a kirendelt szakértők mondják majd ki.
Fagyálló mérgezhette meg Kaszás Nikolettet
A szeptember 7-én eltűnt 27 éves Kaszás Nikolettet három héttel később, szeptember 28-án találták holtan a Pilisben. A helyszínen egy fagyálló folyadékot tartalmazó palack is volt az elhunyt mellett, a rendőrség szerint idegenkezűség nem merült fel, így feltehetően öngyilkosság történhetett. A végső szót a kirendelt szakértők mondják ki.
A fagyálló folyadék jellemzően autók hűtőrendszerében használt keverék, amelynek fő hatóanyaga az etilén-glikol. Ez az anyag közepesen mérgező, lebomlása során pedig olyan vegyületek keletkeznek, amelyek súlyosan károsítják a vesét, a központi idegrendszert és az anyagcserét.
A tünetek függenek a fagyálló bevitt mennyiségétől, de már kis adagnál is jelentkezhetnek a mérgezés tünetei:
- Korai (pár órán belüli) tünetek: szédülés, hányinger, hányás, zavartság, alkoholmérgezéshez hasonló állapot.
- Késői (12–24 órán belüli) tünetek: erős hasi fájdalom, anyagcserezavar, romlik a veseműködés, felgyorsul a légzés, bizonyos dózis kómát is okozhat.
Fagyálló fogyasztása esetén azonnal kórházi kezelés szükséges, ahol ellenanyaggal, például etanollal próbálják megakadályozni, hogy a szervezetben mérgező bomlástermékek keletkezzenek.
További Belföld híreink
Az eltűnt lány ügyében korábban felmerült, hogy túrázás közben baleset érhette vagy bűncselekmény áldozatává vált. Egyes információk szerint állítólag elektronikus fiókjából érkezett üzenet ismerőséhez, ám ezt a rendőrség cáfolta.
A hatóságok vizsgálata jelenleg is zajlik, a szakértők feladata lesz pontosan tisztázni a haláleset körülményeit.
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot!
Borítókép: Kaszás Nikolett holttestét kereste szeptember 28-án a Pilisben a rendőrség (Forrás: Pest vármegyei rendőrség)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Hiába van vége a nyárnak, továbbra is dübörögnek az Erzsébet-táborok
Az utazási költségen kívül minden ingyenes, legyen az szállás, étkezés vagy szabadidős program.
Adóforradalom zajlik Magyarországon, rengeteg nyertessel
Szerdán a háromgyermekesek számára kezdődik új korszak – emlékeztetett Koncz Zsófia.
Nem abban a sávban kocsikázott az Erzsébet hídon a fiatalember, amelyikben kellett volna
Ez a videó buktatta le.
Befogadott egy ötgyermekes családot a borsodi férfi, nem hátsó szándék nélkül
Aztán kihullottak a csontvázak a szekrényből.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Hiába van vége a nyárnak, továbbra is dübörögnek az Erzsébet-táborok
Az utazási költségen kívül minden ingyenes, legyen az szállás, étkezés vagy szabadidős program.
Adóforradalom zajlik Magyarországon, rengeteg nyertessel
Szerdán a háromgyermekesek számára kezdődik új korszak – emlékeztetett Koncz Zsófia.
Nem abban a sávban kocsikázott az Erzsébet hídon a fiatalember, amelyikben kellett volna
Ez a videó buktatta le.
Befogadott egy ötgyermekes családot a borsodi férfi, nem hátsó szándék nélkül
Aztán kihullottak a csontvázak a szekrényből.