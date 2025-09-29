Sikerült megszólaltatnia a Borsnak Kaszás Nikolett egyik ismerősét. Ő arról beszélt, hogy a végsőkig hittek abban, hogy a huszonhét éves lány élve kerül elő.
A szívünk összetört – megszólalt Kaszás Nikolett ismerőse
Biztosak voltak benne, hogy az erdőben nem találják meg a lányt.
Biztosak voltunk benne, hogy az erdőben nem fognak rálelni semmire… Amikor jött a hír, hogy Niki egy bokor alatt feküdt, és már azonosították is, a szívünk összetört
– fogalmazott a név nélkül nyilatkozó ismerős a portálnak.
Kaszás Nikolettnek szeptember 7-én veszett nyoma túrázás közben, és 28-án délelőtt találták meg a holttestét. A rendőrség jelenleg azon dolgozik, hogy kiderüljön, mitől halhatott meg Nikolett, az idegenkezűség gyanúját kizárták. Egyes beszámolók szerint egy palackot találtak a holttest mellett, amelyben fagyálló lehetett.
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot
Brutális gyilkosság történt egy komáromi házban + videó
Helyszíni felvételeket készített a vármegyei lap.
Békésen autózgatott a munkába a debreceni rendőr, aztán hirtelen egy motorháztetőbe kapaszkodó nőre lett figyelmes
Tippelhet, hogy ugrott-e a jogosítványa.
A Tisza Párt és Magyar Péter arra készül, hogy átverje a választókat
A Szőlő utcai álhírbotrány, az Antifa terrorszervezetté nyilvánítása és a Tisza Párt adótervei is szóba kerültek az Országgyűlésben.
Rapid délutáni friss – Hazánk megnehezítette az ukrán propagandisták dolgát + videó
Megrekedt a Szőlő utcában a DK, közben a miniszterelnök kiosztotta az álhírgyártókat a Harcosok órájában.
