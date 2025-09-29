holttesterdőnyomKaszás Nikolettnek

A szívünk összetört – megszólalt Kaszás Nikolett ismerőse

Biztosak voltak benne, hogy az erdőben nem találják meg a lányt.

2025. 09. 29.
Sikerült megszólaltatnia a Borsnak Kaszás Nikolett egyik ismerősét. Ő arról beszélt, hogy a végsőkig hittek abban, hogy a huszonhét éves lány élve kerül elő. 

Biztosak voltunk benne, hogy az erdőben nem fognak rálelni semmire… Amikor jött a hír, hogy Niki egy bokor alatt feküdt, és már azonosították is, a szívünk összetört

– fogalmazott a név nélkül nyilatkozó ismerős a portálnak. 

Kaszás Nikolettnek szeptember 7-én veszett nyoma túrázás közben, és 28-án délelőtt találták meg a holttestét. A rendőrség jelenleg azon dolgozik, hogy kiderüljön, mitől halhatott meg Nikolett, az idegenkezűség gyanúját kizárták. Egyes beszámolók szerint egy palackot találtak a holttest mellett, amelyben fagyálló lehetett. 

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot

 

