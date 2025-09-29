Megható sorokkal emlékezik Kaszás Nikolettre a Monori Strázsák Néptáncegyüttes nevű néptáncegyüttes – szúrta ki a BorsOnline.
Ezekkel a sorokkal búcsúztatják Kaszás Nikolettet a táncostársai
„Igaz barát volt” – írják.
Kaszás Nikolett még szeptember 7-én tűnt el a Pilisben, és a múlt hét vasárnap egy összehangolt, rendkívüli kutatóakcióban találták meg a holttestét. A rendőrség még vizsgálja a körülményeket, de annyit már közöltek, a huszonhét éves nő nem gyilkosság áldozata lett, így közigazgatási eljárás keretein belül nyomoznak tovább.
Hogy megtalálták a lány holttestét, sokkolta a családját és a barátait. A táncegyüttes, ahová Niki járt, még vasárnap megemlékezett róla.
További Belföld híreink
A bejegyzésben azt írják, Niki nemcsak kiváló táncos, hanem igaz barát volt.
Pótolhatatlan számunkra. Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak és szeretteinek. Szívünkben őrizzük emlékét
– fogalmaztak Kaszás Nikolettre emlékezve.
További Belföld híreink
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot!
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Brutális gyilkosság történt egy komáromi házban + videó
Helyszíni felvételeket készített a vármegyei lap.
Békésen autózgatott a munkába a debreceni rendőr, aztán hirtelen egy motorháztetőbe kapaszkodó nőre lett figyelmes
Tippelhet, hogy ugrott-e a jogosítványa.
A Tisza Párt és Magyar Péter arra készül, hogy átverje a választókat
A Szőlő utcai álhírbotrány, az Antifa terrorszervezetté nyilvánítása és a Tisza Párt adótervei is szóba kerültek az Országgyűlésben.
A szívünk összetört – megszólalt Kaszás Nikolett ismerőse
Biztosak voltak benne, hogy az erdőben nem találják meg a lányt.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Brutális gyilkosság történt egy komáromi házban + videó
Helyszíni felvételeket készített a vármegyei lap.
Békésen autózgatott a munkába a debreceni rendőr, aztán hirtelen egy motorháztetőbe kapaszkodó nőre lett figyelmes
Tippelhet, hogy ugrott-e a jogosítványa.
A Tisza Párt és Magyar Péter arra készül, hogy átverje a választókat
A Szőlő utcai álhírbotrány, az Antifa terrorszervezetté nyilvánítása és a Tisza Párt adótervei is szóba kerültek az Országgyűlésben.
A szívünk összetört – megszólalt Kaszás Nikolett ismerőse
Biztosak voltak benne, hogy az erdőben nem találják meg a lányt.