Ezekkel a sorokkal búcsúztatják Kaszás Nikolettet a táncostársai

Kaszás Nikolett még szeptember 7-én tűnt el a Pilisben, és a múlt hét vasárnap egy összehangolt, rendkívüli kutatóakcióban találták meg a holttestét. A rendőrség még vizsgálja a körülményeket, de annyit már közöltek, a huszonhét éves nő nem gyilkosság áldozata lett, így közigazgatási eljárás keretein belül nyomoznak tovább.

Hogy megtalálták a lány holttestét, sokkolta a családját és a barátait. A táncegyüttes, ahová Niki járt, még vasárnap megemlékezett róla.