Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 09. 16. 15:54

Így írnak ők – Szeptember 16., délután

A ma délutáni idézetgyűjteményben Ruszin-Szendi Romulusz, Deák Dániel, Kötter Tamás, Rákay Philip és Dobrev Klára gondolataiból tallózunk.

Ruszin-Szendi Romulusz

Indul az Út a börtönbe program

Deák Dániel

A harcias fegyvermániás

Kötter Tamás

Migránsáradat a Tiszán át

Rákay Philip

Árad a kultúra és a szeretet

Dobrev Klára

Nehéz beszélgetés

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekeurópai egység

Potemkin-falut lát Weber

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekFidesz

A Fidesz győzelme az ország érdeke

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekMárki-Zay Péter

Szeretetország?

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekgyilkosság

Mit tehetnénk a gyűlölködők ellen?

