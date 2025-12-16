Így írnak ők – December 16., délelőtt

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Lattmann Tamás, Horn Gábor, Hortay Olivér, Lánczi Tamás és Mráz Ágoston Sámuel gondolataiból tallózunk

Lattmann Tamás „Bepereljük az Európai Bíróságon az Európai Bíróságot”

Horn Gábor Gábornak mindenről Peti jut az eszébe, a végén most is csak kibökte

Hortay Olivér Lázadoznak már a németek és a franciák is!

Lánczi Tamás A magyarok nem akarják, hogy Brüsszel döntsön helyettük