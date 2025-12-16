Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 12. 16. 6:50

Így írnak ők – December 16., délelőtt

0

 A ma délelőtti idézetgyűjteményben Lattmann Tamás, Horn Gábor, Hortay Olivér, Lánczi Tamás és Mráz Ágoston Sámuel gondolataiból tallózunk

Lattmann Tamás

„Bepereljük az Európai Bíróságon az Európai Bíróságot”

Horn Gábor

Gábornak mindenről Peti jut az eszébe, a végén most is csak kibökte

Hortay Olivér

Lázadoznak már a németek és a franciák is!

Lánczi Tamás

A magyarok nem akarják, hogy Brüsszel döntsön helyettük

Mráz Ágoston Sámuel

A választást még senki nem nyerte meg

Véleményváró

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekAmerika

Amerika saját képére formálja a focit

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojeleklatin-amerikai kultúra

Csillag született a messzi távolban

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekgenderlobbi

Szakállas nők és bojkott az Eurovízión

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekpolitika

Az erőszakról másképpen

Bánó Attila
idezojelekorosz vagyon

A háború a probléma, nem Orbán Viktor

Bánó Attila avatarja

Uniós szakítópróba lesz a lefoglalt orosz vagyon sorsa.

