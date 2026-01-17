„Roppant büszkén jelentette be Bütyök legújabb igazolását”

Ambrózy Áron, Pesti Srácok: „Roppant büszkén jelentette be Bütyök (szül.: Magyar Péter) legújabb igazolását, Kapitány Istvánt. A BlackRock kölcsönjátékosa a tavaszi szezont a Tisza Pártban tölti. Tagadhatatlan, hogy van kémia az ellenzék megbízott vezetőedzője és Kapitány között. A középpálya szívére szánt, gazdasági varázslóként leírt spíler csak a szakavatottak előtt volt ismert korábban, azok előtt, akik foglalkoztak a kommunista félmúlttal, köztük az Impexek világával, amik segítségével a szocialista gazdasági elit szétlopta Magyarországot. A világháborúkat meghaladó károkozásukat persze a nyugat honorálta, így a tolvajok mindenféle tőkéstársaságok igazgatóságában folytathatták kártékony pályafutásukat. Íme az év első nagy igazolása Ismerjétek meg az egyik legmenőbb, legfelkészültebb, legelismertebb magyart, Kapitány Istvánt – dobogtatta meg a tekintélyelvű és gyarmati mentalitású balosok szívét Bütyök. A dicsérő szavak Kapitány Istvánról, a Tisza Pártba irányított gazdaságfejlesztési és energetikai vezetőjéről szóltak. Kapitány István a Shell globális alelnökeként Németországban, Dél-Afrikában és az Egyesült Államokban tevékenykedett, hasonló munkakörben, mint a British Petrol dolgozója az alábbi videóban. Kapitány mellett szól, hogy a szoci-szadeszos panoptikum mellett ő végzett már olyan munkát az életében, amit valaki hasznosnak tartott. Ezzel már kimagaslik a Kéri-Surányi-Petschnig-mezőnyből. Az meg nem ránk tartozik, hogy a balos lelkendezőket ki és mennyivel győzte meg arról, hogy a jobb napokon tipikus menedzserg***-nek hívott karakternek örvendjenek. Mert a Shellről sok mindent lehet mondani, de az biztos, hogy még sehol nem építettek szeretet- és emberközpontú országot a náluk szocializálódott szakemberek.”