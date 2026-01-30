Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2026. 01. 30. 14:41

Így írnak ők – Január 30., délután

A ma délutáni idézetgyűjteményben Horn Gábor, Nagy Attila Tibor, Batka Zoltán, Ambrózy Áron és Szabó Gergő gondolataiból tallózunk.

Horn Gábor

Horn a családtámogatási rendszeren gúnyolódik.

Nagy Attila Tibor

„Nagy vihart kavaró politikusi kijelentések félrevihetnek egy kampányt.”

Batka Zoltán

A propagandisták a woke-ról hadoválnak, ahol kisóvodásokat operálnak át csillárrá.

Ambrózy Áron

„Azt mégis a közmunka rántott ki ott bárkit is a nyomorból.”

Szabó Gergő

„A Tiszánál pánik van.”

