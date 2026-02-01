Bőrszín szerinti belépés: fehérek kizárva az osztrák egyetemi programokról

Az érintett rendezvények az ÖH által a „Black History Month” alkalmából kiküldött külön tájékoztatóban szerepelnek. A levelet a Bécsi Egyetem minden hallgatója megkapta, függetlenül attól, hogy az adott események részvételi feltételeinek megfelelnek-e. A tájékoztató több februári programot sorol fel, köztük egy „rasszista rendőri erőszakról szóló workshopot (BIPoC-only)”, valamint egy olyan előadás megtekintését, amelyen kizárólag fekete hallgatók vehetnek részt. A meghívót ennek ellenére valamennyi hallgatónak elküldték, beleértve azokat is, akik a kiírás szerint nem jogosultak a részvételre – írja az Origo.

Az Osztrák Hallgatói Önkormányzat (ÖH) több olyan egyetemi programot hirdet meg, amelyeknél a részvétel feltétele bőrszínhez kötöt (Fotó: AFP)