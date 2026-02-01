Az érintett rendezvények az ÖH által a „Black History Month” alkalmából kiküldött külön tájékoztatóban szerepelnek. A levelet a Bécsi Egyetem minden hallgatója megkapta, függetlenül attól, hogy az adott események részvételi feltételeinek megfelelnek-e. A tájékoztató több februári programot sorol fel, köztük egy „rasszista rendőri erőszakról szóló workshopot (BIPoC-only)”, valamint egy olyan előadás megtekintését, amelyen kizárólag fekete hallgatók vehetnek részt. A meghívót ennek ellenére valamennyi hallgatónak elküldték, beleértve azokat is, akik a kiírás szerint nem jogosultak a részvételre – írja az Origo.
Bőrszín szerinti belépés: fehérek kizárva az osztrák egyetemi programokról
Az Osztrák Hallgatói Önkormányzat (ÖH) olyan egyetemi programokat hirdet, amelyek esetében a részvételt bőrszínhez vagy meghatározott csoporthoz tartozáshoz kötik. Vannak események, amelyeket nem fehér hallgatók számára szerveznek, míg más programokon kizárólag fekete egyetemisták vehetnek részt. Ennek következtében egyes hallgatók bőrszínük alapján ki vannak zárva a részvételből.
A „BIPoC-only” kifejezés jelentése
A BIPoC rövidítés a Black, Indigenous and People of Color kifejezést takarja. Az ÖH tájékoztatása szerint ez egy politikai önmegnevezés olyan emberek esetében, akiket fehér többségű környezetben rasszifikálnak. A meghatározás alapján a fogalom minden nem fehér embert magában foglal, és nem biológiai jellemzőkre, hanem társadalmi besorolásokra utal – számolt be az Exxpress.
Ennek megfelelően a „BIPoC-only” megjelölés a gyakorlatban azt jelenti, hogy fehér hallgatók nem vehetnek részt az adott eseményen. Ugyanez érvényes azokra a programokra is, amelyeket kizárólag „Black Students”, vagyis fekete hallgatók számára hirdetnek meg.
Az ÖH a tájékoztatóban azt írja, hogy a Black History Month célja a rasszizmus felismerése, valamint az, hogy egész évben aktívan és szolidárisan lépjenek fel az antirasszizmus érdekében. A közlemény szerint az antirasszizmus kollektív felelősség, amely egy igazságosabb jövő megteremtésére irányul.
A tájékoztatóból ugyanakkor nem derül ki, miként ellenőrzik a részvételi feltételek teljesülését, illetve hogy a csoporthoz tartozás megállapítása milyen módon történik, vagy kizárólag önbesoroláson alapul-e.
Borítókép: Bécsi Egyetem
