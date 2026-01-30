Kevesebb segélyt szán a migránsoknak az osztrák kancellár

Stocker: Nincs több megértés

Ezzel párhuzamosan változás várható a menedékkérők egészségügyi jogosultságaiban is.

Nincs többé megértésem az iránt, hogy azok az emberek, akik hosszú időn keresztül befizetnek a rendszerbe, túl sokáig várnak egy időpontra, vagy akár elutasítják őket, miközben olyanok, akik soha nem fizettek be, azonnal teljes körű ellátást élveznek

– fogalmazott az ÖVP elnöke. Bejelentette: a jövőben a menedékkérők számára kizárólag alapvető egészségügyi ellátást biztosítanának, nem pedig teljes hozzáférést az osztrák egészségügyi rendszer minden szolgáltatásához. A politikus a szociális juttatások átalakítását is napirendre tűzte. Mint mondta, a kormány célja, hogy helyreállítsa a teljesítményelvűséget és az egymást követő generációk felemelkedésébe vetett hitet – de csak azok számára, akik valóban tesznek is érte.

Semmi sem jár erőfeszítés nélkül

– fogalmazott, hozzátéve: véget kell vetni annak a gyakorlatnak, hogy egy nem dolgozó család akár havi kilencezer eurónyi szociális támogatáshoz jusson.