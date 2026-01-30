Stocker hangsúlyozta: még az idei évben nagyszabású egészségügyi reformot kívánnak végrehajtani, amelynek célja, hogy az osztrák betegek gyorsabban jussanak ellátáshoz és javuljon a szolgáltatások színvonala, írja az osztrák Exxpress.
Kevesebb segélyt szán a migránsoknak az osztrák kancellár
Átfogó egészségügyi reformot és szigorúbb szabályokat ígért a migránsok ellátásában Christian Stocker kancellár, az Osztrák Néppárt (ÖVP) elnöke a párt bécsi újévi rendezvényén. A politikus egyértelművé tette: elfogadhatatlannak tartja, hogy azok, akik hosszú évek óta járulnak hozzá a rendszer fenntartásához, hónapokat várnak egy orvosi időpontra, miközben olyanok is teljes körű ellátásban részesülnek, akik még soha nem fizettek be a közös kasszába.
Stocker: Nincs több megértés
Ezzel párhuzamosan változás várható a menedékkérők egészségügyi jogosultságaiban is.
Nincs többé megértésem az iránt, hogy azok az emberek, akik hosszú időn keresztül befizetnek a rendszerbe, túl sokáig várnak egy időpontra, vagy akár elutasítják őket, miközben olyanok, akik soha nem fizettek be, azonnal teljes körű ellátást élveznek
– fogalmazott az ÖVP elnöke. Bejelentette: a jövőben a menedékkérők számára kizárólag alapvető egészségügyi ellátást biztosítanának, nem pedig teljes hozzáférést az osztrák egészségügyi rendszer minden szolgáltatásához. A politikus a szociális juttatások átalakítását is napirendre tűzte. Mint mondta, a kormány célja, hogy helyreállítsa a teljesítményelvűséget és az egymást követő generációk felemelkedésébe vetett hitet – de csak azok számára, akik valóban tesznek is érte.
Semmi sem jár erőfeszítés nélkül
– fogalmazott, hozzátéve: véget kell vetni annak a gyakorlatnak, hogy egy nem dolgozó család akár havi kilencezer eurónyi szociális támogatáshoz jusson.
Ausztriának tehetséges emberekre van szüksége
A bevándorlás kérdésében Stocker világossá tette: Ausztria érdeke, hogy a legképzettebb, legtehetségesebb embereket vonzza, nem pedig azokat, akik veszélyt jelentenek a társadalomra.
„Ennek az országnak a legfényesebb elmékre van szüksége, nem sötét alakokra” – jelentette ki.
Az ÖVP elnöke egyértelműen elutasította a vagyonadó és az örökösödési adó bevezetését, valamint hangsúlyozta: a „hideg progresszió” eltörlését nem adják fel a költségvetési tárgyalások során sem.
Borítókép: Christian Stocker osztrák kancellár (Fotó: APA/AFP/Helmut Fohringer)
