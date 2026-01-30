kancellárellátásAusztriaegészségügymigráns

Kevesebb segélyt szán a migránsoknak az osztrák kancellár

Átfogó egészségügyi reformot és szigorúbb szabályokat ígért a migránsok ellátásában Christian Stocker kancellár, az Osztrák Néppárt (ÖVP) elnöke a párt bécsi újévi rendezvényén. A politikus egyértelművé tette: elfogadhatatlannak tartja, hogy azok, akik hosszú évek óta járulnak hozzá a rendszer fenntartásához, hónapokat várnak egy orvosi időpontra, miközben olyanok is teljes körű ellátásban részesülnek, akik még soha nem fizettek be a közös kasszába.

Szabó István
Forrás: Exxpress2026. 01. 30. 20:09
Christian Stocker osztrák kancellár Fotó: Helmut Fohringer Forrás: APA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Stocker hangsúlyozta: még az idei évben nagyszabású egészségügyi reformot kívánnak végrehajtani, amelynek célja, hogy az osztrák betegek gyorsabban jussanak ellátáshoz és javuljon a szolgáltatások színvonala, írja az osztrák Exxpress.

Stocker
Christian Stocker osztrák kancellár beszédet mond az ÖVP politikai újévi nyitányán, 2026. január 30-án Bécsben (Fotó: APA/AFP/Helmut Fohringer)

Stocker: Nincs több megértés

Ezzel párhuzamosan változás várható a menedékkérők egészségügyi jogosultságaiban is.

Nincs többé megértésem az iránt, hogy azok az emberek, akik hosszú időn keresztül befizetnek a rendszerbe, túl sokáig várnak egy időpontra, vagy akár elutasítják őket, miközben olyanok, akik soha nem fizettek be, azonnal teljes körű ellátást élveznek

– fogalmazott az ÖVP elnöke. Bejelentette: a jövőben a menedékkérők számára kizárólag alapvető egészségügyi ellátást biztosítanának, nem pedig teljes hozzáférést az osztrák egészségügyi rendszer minden szolgáltatásához. A politikus a szociális juttatások átalakítását is napirendre tűzte. Mint mondta, a kormány célja, hogy helyreállítsa a teljesítményelvűséget és az egymást követő generációk felemelkedésébe vetett hitet – de csak azok számára, akik valóban tesznek is érte.

Semmi sem jár erőfeszítés nélkül

– fogalmazott, hozzátéve: véget kell vetni annak a gyakorlatnak, hogy egy nem dolgozó család akár havi kilencezer eurónyi szociális támogatáshoz jusson.

Illusztráció (Fotó: NurPhoto/AFP/Michael Nguyen)

Ausztriának tehetséges emberekre van szüksége

A bevándorlás kérdésében Stocker világossá tette: Ausztria érdeke, hogy a legképzettebb, legtehetségesebb embereket vonzza, nem pedig azokat, akik veszélyt jelentenek a társadalomra.

„Ennek az országnak a legfényesebb elmékre van szüksége, nem sötét alakokra” – jelentette ki.

Az ÖVP elnöke egyértelműen elutasította a vagyonadó és az örökösödési adó bevezetését, valamint hangsúlyozta: a „hideg progresszió” eltörlését nem adják fel a költségvetési tárgyalások során sem. 

Borítókép: Christian Stocker osztrák kancellár (Fotó: APA/AFP/Helmut Fohringer) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektisza

Francesca, mint mindig!

Bayer Zsolt avatarja

Igen, ez is kötelező olvasmány, már persze ha nem vagy agyhalott Tisza-szektás, és/vagy rohadék propagandista vagy „politikus” ugyanott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu